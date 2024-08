Demokratie in den Haßbergen erlebbar gemacht

HASSBERGE – Die Partnerschaft für Demokratie Haßberge kann auf eine dynamische und erfolgreiche erste Jahreshälfte 2024 zurückblicken. Mit einer Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen, die dank engagierter Vereine und Organisationen umgesetzt wurden, hat sie den Landkreis Haßberge bereichert und das demokratische Miteinander gefördert.

In Kindergärten und Grundschulen wurden demokratische Werte auf anschauliche Weise vermittelt. Die „Demokratie lesen! Bücherkiste“ ermöglichte es den Kindern, auf spielerische Weise einen Zugang zu gesellschaftlichen Themen zu finden. Ein besonderer Höhepunkt war der Demokratie-Tag an der Grundschule Nassachtal, organisiert von Lehrkräften und der BRK-Jugendsozialarbeit. Auch die Grundschule Sylbach engagierte sich und organisierte einen spannenden Ausflug zur Synagoge nach Bamberg. In der Grundschule Maroldsweisach brachte Fußballtrainer Stephan Becht den Kindern auf dem Pausenhof die Werte von Fairness und Teamgeist näher.

Auch die Jugendlichen im Landkreis haben sich aktiv eingebracht. Die KjG Wonfurt organisierte einen Informationsabend zur Europawahl, der gezielt auf Jung- und Erstwähler abzielte. Dies sollte dazu beitragen, dass sich junge Menschen frühzeitig mit politischen Prozessen auseinandersetzen und die Bedeutung ihrer Stimme erkennen. Das Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie rief außerdem die Graffiti-Aktion „Bunt statt braun“ ins Leben, bei der Schülerinnen und Schüler ein Hakenkreuz übersprayten und ein buntes Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzten. Das Jugendforum lädt weiterhin alle Jugendlichen zwischen 14 und 26 Jahren ein, sich aktiv in das gesellschaftliche Leben einzubringen.

Auch für Erwachsene gab es zahlreiche Angebote. Organisationen wie die KAB, der Kreisjugendring, die VHS Haßberge und der Besser gemeinsam leben Haßberge e.V. richteten Filmvorführungen, Workshops, Diskussionsrunden und Seminare aus. Darüber hinaus wurde das Thema Inklusion durch Kooperationen mit der Rummelsberger Diakonie und der Lebenshilfe Haßberge e.V. stärker in den Fokus gerückt.

Zu den besonderen Veranstaltungen gehörten das Demokratiefest im Mai auf dem Marktplatz in Haßfurt sowie die Wanderausstellung des Bundestages. Diese Ereignisse lockten viele Besucher an und trugen zur Förderung des demokratischen Bewusstseins bei.

Mit Spannung blickt die Partnerschaft für Demokratie Haßberge nun auf die zweite Jahreshälfte 2024, die mit weiteren interessanten Projekten und Veranstaltungen aufwarten wird. Für detailliertere Informationen können Interessierte die Webseite oder den Instagram-Account (demokratielebenhassberge) besuchen oder sich direkt an Jennifer Nüßlein im Mehrgenerationenhaus Haßfurt oder Julia Riediger im Landratsamt Haßberge wenden.