Demokratische Teilhabe in Ebern: Siebter Demokratiestammtisch der Partnerschaft für Demokratie Haßberge

Der Stammtisch zog zahlreiche Interessierte an, die sich für die Demokratie in Ebern, im Landkreis Haßberge und darüber hinaus einsetzen. In offener Atmosphäre wurden aktuelle politische Themen diskutiert, Ideen geteilt und Lösungsansätze für lokale Herausforderungen erarbeitet. Jennifer Nüßlein, von der Koordinierungs- und Fachstelle im Mehrgenerationenhaus Haßfurt, betonte: „Es ist erfreulich zu sehen, wie viele Menschen sich für die Demokratie engagieren. Solche Treffen sind entscheidend, um die Demokratie auf lokaler Ebene zu stärken.“

Während des Abends wurde auch Frust über die fehlende Präsenz von Stadträtinnen und Stadträten bei Veranstaltungen gegen Rechts geäußert. „Wir müssen zusammenstehen und gemeinsam Haltung zeigen“, forderte eine Teilnehmerin. Ein weiteres Diskussionsthema war die wachsende Schwäche der Streitkultur. Ein Teilnehmer rief dazu auf, respektvoll miteinander zu sprechen und andere Meinungen anzuhören, auch wenn man nicht immer übereinstimme.

Das Fazit des Abends war klar: Viele Menschen im Landkreis stehen fest hinter den Werten der Demokratie und sind bereit, sich für deren Stabilität und Erhalt einzusetzen.

Die Partnerschaft für Demokratie Haßberge ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Frauen, Jugend und Senioren. Sie fördert Demokratieprojekte im Landkreis und stellt dafür Mittel zur Verfügung. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Projekten sind auf der Website des Mehrgenerationenhauses Haßfurt verfügbar. Ansprechpartnerinnen sind Jennifer Nüßlein (09521/95282515) und Julia Riediger (Landratsamt, 09521/27-312).