Der Spielplan der Eishockey Bayernliga ist da

Es werden Temperaturen bis zu 35 Grad erwartet in der kommenden Woche und dennoch geht es mit großen Schritten auf die neue Eiszeit zu. Ein neuer Spielmodus wurde bereits bekannt gegeben, der Kader der Mighty Dogs ist fast komplett und man sucht noch nach einem Nummer-Eins-Verteidiger. Auch die Planung zur Eisaufbereitung sind insoweit klar und bereits in der kommenden Woche soll die Kühlanlage angeworfen werden.

Die neue Bayernliga-Saison startet am 12. Oktober mit dem Eröffnungsspiel des ERSC Amberg gegen den amtierenden bayerischen Meister EHC Königsbrunn. Einen Tag später greift dann die restliche Bayernliga in den Spielbetrieb ein. Für die Mighty Dogs geht es mit einem Auswärtsspiel los und reisen nach Dingolfing. Das erste Heimspiel der Saison findet dann am 18. Oktober um 20 Uhr im Icedome statt und da erwarten die Mighty Dogs keinen geringeren Gegner als den bayerischen Meister aus Königsbrunn. Weitere Gegner im Oktober sind dann noch Amberg, Peißenberg und Schongau – ein straffer Start in die neue Saison für die Mannen um Semjon Bär und Tomas Kubalik! Der letzte Spieltag der Hauptrunde ist am 26. Januar 2025 und da reisen die Mighty Dogs nach Kempten.

Wer noch keine Saisonkarte für sich erwerben konnte, kann dies aktuell im Online-Shop der Mighty Dogs tun. Sowohl Vollzahler Stehplatz Rang als auch Ermäßigt Stehplatz Rang können dort gekauft werden. Alle Heimspiele der Mighty Dogs werden zusätzlich auf SpradeTV übertragen und somit muss kein Fan der Mighty Dogs ein Heimspiel verpassen.

