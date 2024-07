Die Fußballdamenabteilung des FC Schweinfurt05 stellt sich vor

Mit Jule Betz und Toni Heider konnten zwei Identifikationsfiguren aus dem Verein für den Trainerposten der Damen gewonnen werden. Jule Betz, die einstige U15-Nationalspielerin, wird das Team von der Seitenlinie betreuen. Aufgrund von Sportverletzungen musste sie ihre Karriere auf dem Platz frühzeitig beenden und wird nun als Trainerin das Spielgeschehen von außen beeinflussen. Antonia Heider, die als spielende Trainerin fungiert, bringt ihre Erfahrung als Torjägerin und ehemalige Spielerin beim FC Bayern München in das Team ein. Sie wird das junge Team wie schon in der vergangenen Saison auf dem Platz führen.

In der U17-1, der erfolgreichsten Mannschaft der Abteilung, starten die Trainer Dieter Kölbl und Mustafa Hacimüftüoglu in der höchsten bayerischen Spielklasse. In der vergangenen Saison wurde das Team Dritter in der Bayernliga, eine Saison zuvor sicherte es sich den Vizemeistertitel. Die Trainer sind verantwortlich für den Unterbau der ersten Mannschaft und sorgen Jahr für Jahr dafür, dass Talente den Sprung in die Damenmannschaft schaffen.

In der U17-2 wird Philipp Braun als Headcoach gemeinsam mit Sven Rest und Lara Bieber in der BOL-Unterfranken die Mädels in die Saison führen. Philipp betreute in der vergangenen Saison noch die U13 und erbrachte dort bereits eine hervorragende Leistung. Sven Rest, der im Vorjahr bereits als Co-Trainer in der U17 tätig war, bringt die nötige Erfahrung aus der BOL mit. Lara Bieber, eine weitere ehemalige Spielerin des FC Schweinfurt, konnte ebenfalls für ein Traineramt gewonnen werden.

Für die nötige Fitness und Ausdauer im Team sorgt Athletiktrainer Ivan Mansur Kakus. Der ehemalige Basketballspieler der SG Oerlenbach/Ebenhausen sorgt mit seinem Athletikprogramm für die körperliche Stabilität des Teams.

Die jüngste Mannschaft, die U13, wird in dieser Saison von Rebecca Weisheit und Hailey Grant betreut. Beide sind selbst Spielerinnen im Verein und eifern neben ihrer Trainertätigkeit auch noch bei den Damen dem Leder hinterher. Hier ist es wichtig, dass die jüngsten Spielerinnen von zwei Trainerinnen lernen, die selbst seit langem im Verein erfolgreich Fußball spielen.

Für die Ausbildung der Torhüterinnen bei den Damen und den U17-Mannschaften wird Peter Mammitzsch verantwortlich sein. Er hat in den vergangenen Saisons bewiesen, dass sich die Torhüterinnen unter seiner Leitung enorm entwickeln. In dieser Saison wechselte beispielsweise Torhüterin Leonie Heimann zum FC Nürnberg. Mit Martin Scheuermann kommt ein neues Gesicht unter den Torwarttrainern hinzu, der sich in Absprache mit Peter Mammitzsch um die Torhüterinnen kümmert.

Um die Abteilung in den nächsten Jahren neu auszurichten und Strukturen aufzubauen, wurde an der Spitze eine Doppelbesetzung durchgeführt. Lukas Zachmann, der in der vergangenen Saison die U13 als Coach betreute, wird die Funktion des Jugendleiters im Mädchen- und Damenbereich übernehmen. Der ehemalige Trainer der Damen, Jürgen Seifert, wird die Rolle des Abteilungsleiters einnehmen. Gemeinsam möchten sie neue Wege gehen, die Abteilung stärken, eine regionale Ausrichtung bei den Spielerinnen verfolgen und Kooperationen mit Schulen und Kitas eingehen, um neue Mitglieder zu gewinnen. Auch an der Einführung einer Bambini-Gruppe mit Fördertrainingsmaßnahmen wird gearbeitet. Eine spannende Aufgabe wartet auf die Abteilung.