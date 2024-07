Die Haßberge dürfen sich über mehr Touristen in 2024 freuen

HASSBERGE – Die Tourismusregion Haßberge gilt inzwischen als echter Geheimtipp in Franken – und das macht sich auch in den aktuellen Zahlen bemerkbar.

Laut Bayerischem Landesamt für Statistik verbuchte die Region im Jahr 2024 von Januar bis einschließlich Mai insgesamt 107.984 Übernachtungen von Gästen im gewerblichen Sektor (Betriebe mit mindestens 10 Betten). Das sind 0,8% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Anzahl an Gästeankünften in der Tourismusregion stieg mit 38.271 Besuchern um 1,3% im Vergleich zum Vorjahr. Im Durchschnitt verweilten die Gäste 2,8 Tage in den Haßbergen.

Zu den Zahlen aus dem gewerblichen Sektor kommen außerdem die Gästeankünfte in Häusern mit weniger als 10 Betten hinzu. Dies trifft in der Region auf rund 35% der Übernachtungen zu. Die Haßberge lockten bisher vor allem Gäste aus Deutschland an (rund 94,2%) an. Dazu gehören Tagungs- und Geschäftsreisende sowie Urlaubsgäste.