Die Landwirte hauen in ganz Unterfranken auf den Tisch – Polizei betreut erneut Versammlungsgeschehen von Landwirten

UNTERFRANKEN – Die unterfränkische Polizei hat am Mittwoch erneut mehrere Protestveranstaltungen der Landwirte betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften im Einsatz. An den insgesamt 34 Versammlungen nahmen über 2000 Fahrzeuge teil. In der Summe beteiligten sich unterfrankenweit nach polizeilichem Kenntnisstand insgesamt rund 2150 Personen an den Versammlungen.

Neben zahlreichen kleineren Versammlungsgeschehen fanden in Unterfranken insbesondere in Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg Versammlungen der Landwirte statt.

Würzburg

Gegen 14:00 Uhr fanden sich ca. 300 Fahrzeuge an den Mainwiesen ein. Von dort starteten um 16:00 Uhr ca. 450 Personen fußläufig in einem Aufzug Richtung Innenstadt und anschließend zurück auf die Mainwiesen. Die dortige Abschlusskundgebung endete um 17:00 Uhr. Es kam dem aktuellen Sachstand nach zu keinen Ordnungsstörungen oder strafbaren Handlungen und auch die Verkehrsbeeinträchtigungen blieb sehr gering.

Schweinfurt

Von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr versammelten sich ca. 450 Personen und ca. 300 Fahrzeuge im Bereich des Schillerplatzes. Aufgrund der Versammlung kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen bis ca. 17:00 Uhr im Innenstadtbereich. Auch hier kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Aschaffenburg

In Mömbris und Hessenthal starteten gegen 15:00 Uhr zwei Fahrzeugaufzüge in Richtung Hösbach und vor dort aus gemeinsam weiter nach Aschaffenburg. Insgesamt nahmen ca. 330 Fahrzeuge, davon knapp die Hälfte Traktoren, an der Versammlung teil. Der Aufzug erreichte in der Spitze eine Länge von 7,5 Kilometern. Die Autobahnabfahrten Bessenbach, Hösbach, Goldbach und Aschaffenburg-Ost mussten aus Sicherheitsgründen zeitweise von der Polizei gesperrt werden. Der Hintergrund hierfür war die Vermeidung eines Rückstaus und der damit einhergehenden Unfallgefahr, da der Aufzug an diesen Anschlussstellen entlangführte. Die Versammlung endete gegen 19:30 Uhr in Straßbessenbach.

Gegen 17:30 Uhr behinderten sieben Personen den Verkehr im Rahmen einer Sitzblockade auf der – von der Versammlung nicht tangierten – Landingstraße. Sie führten Banner mit, die einerseits Bezug auf die Klimaschutzbewegung nahmen, andererseits einen Zusammenhang mit der Versammlung der Landwirte herstellten. Durch die hinzugerufenen Polizeikräfte wurde zunächst eine Versammlung festgestellt. Nachdem die Versammlungsteilnehmer den beschränkenden Weisungen der Beamten nicht nachkamen, wurde die Versammlung aufgelöst und die Personen durch die Polizei von der Straße getragen. Auf Grund des Aufrechterhaltens der Blockade auch nach Auflösung der Versammlung sehen die Beteiligten nunmehr einem Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr entgegen.