Die Mainfranken-Messe Würzburg – Es geht weiter an einem neuen Ort und mit einem neuen Veranstalter

WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg hat einen neuen Messeveranstalter für die Organisation und Durchführung der Mainfranken-Messe gefunden.

RW Messen & Events mit Sitz in Kirchardt bei Heilbronn hat Erfahrungen in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Messeproduktionen und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, angefangen von der Beratung bei der Konzeption bis zur Ausstattung von Events mit Veranstaltungstechnik und anderen erforderlichen Gewerken. Mit RW Messen & Events soll die Mainfranken-Messe wieder in Würzburg stattfinden. Voraussichtlicher Termin ist vom 27. September bis 5. Oktober 2025. Stadt und Messeveranstalter halten sich die Option einer Fortführung für 2027 offen. Um den Neustart der Messe mit dem neuen Messeveranstalter zu verdeutlichen, wird das Veranstaltungsgelände auf die Talavera Würzburg verlegt.

Wie gewohnt wird die Mainfranken-Messe eine Konsum- und Verbrauchermesse in Leichtbauhallen mit Schwerpunkt auf die regionale Wirtschaft sein. „Zahlreiche regionale Unternehmen haben in der Vergangenheit bei uns angefragt und freuen sich auf eine Fortführung der Mainfranken-Messe. Wir planen, das althergebrachte Konzept in Rücksprache mit RW Messen & Events den aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen entsprechend anzupassen“, so Thomas Herrmann, Fachbereichsleiter für Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing der Stadt Würzburg. Dieter Link von der RW Messen & Events ergänzt: „Wir freuen uns die Mainfranken-Messe in Würzburg in enger Kooperation mit der Stadt Würzburg organisieren und durchführen zu dürfen. Die Mainfranken-Messe steht seit Jahren für Vielfalt und Qualität. Gerne führen wir dieses Konzept weiter in die Zukunft.“

Die Mainfranken-Messe in Würzburg hat Tradition. Schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es kleinere Gewerbeschauen, die 1949 in die „1. Fränkische Verkaufsmesse“, eine Art Vorgänger der Mainfranken-Messe, übergingen. Von 1950 bis 1988 fand die Mainfranken-Messe zeitgleich mit dem Kiliani-Volksfest statt. Ab 1989 öffnete sie im Herbst ihre Tore. Die Mainfrankenmesse entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einer der eine der größten Regionalmessen Deutschlands. Besucher und Besucherinnen finden dort Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Gesundheit, Freizeit, Wohnen und Garten vor Ort zum Anfassen und Ausprobieren. Auf dem Messegelände präsentieren Aussteller neueste Produkte und Innovationen aus der Region sowie kulinarischen Spezialitäten aus Franken und der Welt. Doch die Mainfranken-Messe ist nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Event für die ganze Familie. Shows, Mitmachaktionen und Live-Musik laden zum Bummeln über das Messegelände ein.

Veranstalter der Mainfranken-Messe war in enger Absprache und Kooperation mit der Stadt Würzburg seit 1975 die AFAG Messen und Ausstellungen GmbH mit Sitz in Nürnberg. Diese zog sich für die Stadt Würzburg überraschend im Januar 2023 aus der Organisation zurück.