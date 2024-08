Die Müllabfuhr kommt einen Werktag später

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Termine der Müllabfuhr ändern sich aufgrund des bevorstehenden Feiertages am 15. August 2024 im gesamten Landkreisgebiet.

Der reguläre Abfuhrtag wird ab diesem Feiertag in der betreffenden Kalenderwoche jeweils einen Tag nach hinten verschoben. Diese Änderungen betreffen alle Tonnen. Im Abfallkalender für das Jahr 2024, in der Abfall-App und in den Erinnerungen per E-Mail sind diese Verschiebungen bereits berücksichtigt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft stehen bei Rückfragen zu den Terminverschiebungen unter der Telefonnummer 09721 55 554 gerne zur Verfügung.