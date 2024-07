Die öffentlichen Gästeführungen der Tourist-Information Schweinfurt 360 ° im August

Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt im August zu folgenden öffentlichen Gästeführungen ein.

Die Tickets für alle Führungen sind sowohl in der Tourist-Information Schweinfurt 360° als auch online . Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.

An allen Samstagen im August finden um 14.00 Uhr einstündige Altstadtführungen statt. Diese starten vor der Tourist-Information Schweinfurt 360°. Bei diesen Führungen können Gäste und Einheimische Wissenswertes über die ältere und neuere Stadtgeschichte Schweinfurt erfahren. Die Tickets für die Führungen in einer Stunde am Samstag können vor Beginn in der Tourist-Information erworben werden. Die Termine sind:03. August, 10. August, 17. August, 24. August und 31. August. Ticket: 6 €

An allen Montagen im August finden um 14.00 Uhr einstündige Turmführungen auf den Schrottrum statt. Diese starten direkt am Schrotturm. Erfahren Sie während der Führung interessante Geschichten des historischen Turms und genießen den Ausblick über Schweinfurt und den Main. Die Termine sind: 05. August, 12. August, 19. August und 26. August .

Ticket: 6 €

Schweinfurter Wirtshausgeschichten – 01. August, 18:00 Uhr

Der Rundgang entführt Sie zu längst vergangenen und noch bestehenden Wirtshäusern der Stadt. Tauchen Sie in die Geschichte der Schweinfurter Gastlichkeit ein und lauschen Sie köstlichen und interessanten Geschichten. Allerlei Kulinarisches wird Ihnen in spannenden Erzählungen und lustigen Überlieferungen aufgetischt. Zum Ausklang genießen Sie ein Glas Wein in der kleinsten Weinstube Schweinfurts. Ticket: 12 €

Führung durch die Sachs-Ausstellung – 03.August, 16:00 Uhr

Haben Sie in Ihrem Leben schon etwas Weltbewegendes gesehen? Entdecken Sie in einer ehemaligen Produktionshalle Erfindungen der Familie Sachs, die die Welt sprichwörtlich voranbringen. Von Einblicken in den Rennwagen-Motor bis zur Unternehmensgeschichte – ein faszinierendes Erlebnis. Ticket: 8 €

Blütenpracht und Eleganz: Ein Rendezvous mit Rosen und Buchs – 03. August, 16:00 Uhr

Erleben Sie eine Reise durch die Geschichte der historischen Gärten, einst das exklusive Refugium des Adels. Ihre charmante Gastgeberin entführt Sie in die zauberhafte Welt der Rosen und Buchsgewächse im Schlossgarten Wetzhausen. Genießen Sie eine köstliche Rosenbowle im Salon der Natur, die und lassen Sie sich von der prachtvollen Kulisse eines der schönsten Gärten Frankens verzaubern. Ticket: 12€

Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter – 08. August, 20:30 Uhr

Der Tag neigt sich dem Ende. Jetzt startet die Arbeit desSchweinfurter Nachwächters . Mit markantem Hut und Hellebarde in der kräftigen Hand patrouilliert er im Schein der Laterne durch die mittelalterlichen Gassen und sorgt für die Sicherheit der Stadtbewohner. Begleiten Sie Ihn auf den abendlichen Rundgang durch Schweinfurts Altstadt. Erleben Sie die ganz besondere Atmosphäre von Schweinfurts Gassen und der alten Stadtmauer bei Nacht.

Ticket: 10 €

Ein Streifzug durch das mittelalterliche Zürch – 09. August, 19:00

Spazieren Sie mit der Gästeführerin durch schmalen Gassen aus Kopfsteinpflaster, vorbei an bunten Holztüren und Fensterläden. Treffen Sie auf dem Weg zur Stadtmauer den „armen Schweinehirt“ mit seiner Schweineschar. Zwischendurch stärken Sie sich mit einem Getränk im Mephisto. Ticket: 12 €

Sommer-Weingenuss am Wipfelder Zehntgraf – 11. August, 14:00 Uhr

Gehen Sie auf eine Sommer-Weingenussreise durch die Weinlage Wipfelder Zehntgraf . Der Weinspaziergang bietet Einblicke in die bekannte Weinlage Wipfelder Zehntgraf und die exzellenten Tropfen der dort angebauten Weine. Sie erfahren interessante Details zum Weinanbau in Wipfeld und entdecken wunderbare Aussichten auf die Weinberge, den Main und die fränkischen Winzerdörfer. Ticket: 15 €

Romantischer Spaziergang durch die nördliche Altstadt – 16. August, 19:00 Uhr

Romantisch wird es am auf dem Spaziergang durch die nördliche Altstadt. Genießen Sie zu Beginn ein Gläschen Secco im Alten Rathaus. Erkunden Sie die romantischenWinkel der historischen Altstadt. Zum Abschluss gibt es noch ein Gläschen Wein in der kleinsten Weinstube Schweinfurts. Ticket: 12 €

Wahr oder nicht wahr? – Eine Familien – Rätseltour durch Schweinfurt – 17. August, 16:00 Uhr

Kurioses – Unwahrscheinliches – Geheimnisvolles erfahren die Teilnehmer bei dieser Rätseltour. Begleiten Sie die Gästeführerin zu den Orten historischer Erzählungen und Begebenheiten aus der Stadtgeschichte. Detektivisch wird den alten Überlieferungen auf den Grund gegangen – im Sinne von wahr oder nicht wahr? Ein Rätselspaß für Jung und Alt. Am Ende wartet eine kleine Überraschung für die Teilnehmer. Ticket 12 €

Rundgang mit dem Landsknecht – 22.August, 19:00 Uhr

Folgen Sie dem altgedienten städtischen Landsknecht Orlando auf seiner Runde rund um die Stadtmauer der Reichsstadt Schweinfurt. In den Farben des Königs Schwarz und Gold gewandet, sorgt er für die Durchsetzung des ewigen Landfriedens. Erfahren Sie Hintergründe über das Leben der Menschen in dieser Zeit und hören Anekdoten aus dem Leben eines Landsknechts.Ticket: 10 €