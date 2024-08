Die öffentlichen Gästeführungen der Tourist-Information Schweinfurt 360 ° im September

SCHWEINFURT – Die Tourist-Information Schweinfurt 360° lädt im September zu folgenden öffentlichen Gästeführungen ein. Die Tickets für alle Führungen sind sowohl in der Tourist-Information Schweinfurt 360° als auch online erhältlich. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen empfiehlt sich eine frühzeitige Buchung.

An allen Samstagen im September finden um 14.00 Uhr einstündige Altstadtführungen statt. Diese starten vor der Tourist-Information Schweinfurt 360°. Bei diesen Führungen können Gäste und Einheimische Wissenswertes über die ältere und neuere Stadtgeschichte Schweinfurt erfahren. Die Tickets für die Führungen in einer Stunde am Samstag können vor Beginn in der Tourist-Information erworben werden. Die Termine sind: 07. September, 14. September, 21. September, 28. September. Ticket: 6 €

An allen Montagen im September finden um 14.00 Uhr einstündige Turmführungen auf den Schrottrum statt. Diese starten direkt am Schrotturm. Erfahren Sie während der Führung interessante Geschichten des historischen Turms und genießen den Ausblick über Schweinfurt und den Main. Die Termine sind: 02. September, 09. September, 16. September,23. September und 30. September. Ticket 6 €

Führung durch die Sachs-Ausstellung – 07. September, 16:00 Uhr

Haben Sie in Ihrem Leben schon etwas Weltbewegendes gesehen? Entdecken Sie in einer ehemaligen Produktionshalle Erfindungen der Familie Sachs, die die Welt sprichwörtlich voranbringen. Von Einblicken in den Rennwagen-Motor bis zur Unternehmensgeschichte – ein faszinierendes Erlebnis. Ticket: 8 €

Am 08. September ist „Tag des offenen Denkmals“, der dieses Jahr unter dem Motto: „Wahr-Zeichen, Zeitzeugen der Geschichte“ steht. An diesem Tag sind deutschlandweit Architektur- und Geschichtsliebhaben zu Streifzügen in die Vergangenheit eingeladen.

Abendlicher Rundgang mit dem Nachtwächter – 12. September, 20:30 Uhr

Der Tag neigt sich dem Ende. Jetzt startet die Arbeit des Schweinfurter Nachwächters. Mit markantem Hut und Hellebarde in der kräftigen Hand patrouilliert er im Schein der Laterne durch die mittelalterlichen Gassen und sorgt für die Sicherheit der Stadtbewohner. Begleiten Sie Ihn auf den abendlichen Rundgang durch Schweinfurts Altstadt. Erleben Sie die ganz besondere Atmosphäre von Schweinfurts Gassen und der alten Stadtmauer bei Nacht. Ticket: 10 €

Rundgang mit der Ratsherrenfrau Anna Dorothea – 19. September, 18:00 Uhr

Begleiten Sie beim Rundgang durch Schweinfurt im Jahre 1585 die Ratsherrenfrau Anna Dorothea. Erleben Sie die Stadt nach den Zerstörungen des zweiten Stadtverderbens im Wiederaufbau. Anna Dorothea führt vorbei an repräsentativen Gebäuden wie dem Rathaus oder dem Alten Gymnasium und erzählt spannende Geschichten aus dem 16. Jahrhundert. 10 €

Schweinfurter Genusstour – 20. September,17:00 Uhr

Die Schweinfurter Genusstour lädt zu einem kulinarischen Rundgang durch die Altstadt ein. Unter dem Motto „Schöppeln, schlecken, schmecken“ erzählt der Gästeführer Geschichten über die Veränderungen der Stadt und den kulinarischen Wandel. Die Tour bietet fränkische Bratwurst, Dürrplätz und Wein zur Stärkung. Ticket: 15 €

Stadtgeschichten mit dem Winzerburschen Peter – 26. September, 19:00 Uhr

Mit Küferbluse, Humor und leckerem Frankenwein steht der Winzerbursche Peter bereit zur Stadttour. Er führt Sie durch die Altstadt von Schweinfurt. Während des Rundgangs hören Sie nicht nur interessante Geschichten über die Stadt, sondern tauchen auch in die lange Tradition des Weinbaus in der Region ein. Ticket: 12 €

Herbst-Weingenuss am Wipfelder Zehntgraf – 29. September, 14:00 Uhr

Gehen Sie auf eine Sommer-Weingenussreise durch die Weinlage Wipfelder Zehntgraf. Der Weinspaziergang bietet Einblicke in die bekannte Weinlage Wipfelder Zehntgraf und die exzellenten Tropfen der dort angebauten Weine. Sie erfahren interessante Details zum Weinanbau in Wipfeld und entdecken wunderbare Aussichten auf die Weinberge, den Main und die fränkischen Winzerdörfer. Ticket: 15 €