Diebstahl eines Pkw – Polizei ermittelt überregional handelnde Bande

BAD KISSINGEN – Bereits Ende Juni wurde ein Pkw von dem Gelände eines Autohauses in Bad Kissingen entwendet. Nun konnten drei Männer aus Thüringen im Alter von 25, 38 und 58 Jahren als Tatverdächtige ermittelt werden. Aufgrund der professionellen Vorgehensweise der Täter ermittelt die Kriminalpolizei Schweinfurt wegen schweren Bandendiebstahls.

In der Nacht des 29. auf den 30.06.2024 entwendeten zunächst Unbekannte von dem Gelände eines Autohauses in der Würzburger Straße einen Audi. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Ermittlungen.

Durchsuchungen in Thüringen führen zur Sicherstellung des Audi

Im weiteren Verlauf gerieten drei Männer aus Thüringen in den Fokus der Beamten. Ende Juli wurden mit Unterstützung der Thüringer Polizei mehrere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Der in Bad Kissingen gestohlene Audi wurde bei einem 25-Jährigen aus Weimar sichergestellt.

Ein weiterer Audi, nach dem wegen Diebstahls im hessischen Bad Hersfeld gefahndet wurde, konnte bei einem 38-Jährigen aus dem Landkreis Gotha aufgefunden werden. In diesem Fall, bei dem das Fahrzeug ebenfalls von dem Gelände eines Autohauses, gestohlen wurde, ermittelte die Kripo Bad Hersfeld.

Täter gingen professionell vor

Dem Sachstand nach entwendeten der 25-Jährige und der 38-Jährige gemeinsam das Auto in Bad Kissingen. Im weiteren Verlauf führten die Männer mechanische Veränderungen am Auto durch, um dieses im Anschluss neu zuzulassen.

Dabei wurden die Autodiebe von einem 58-jährigen Angestellten einer KFZ-Prüfstelle aus Erfurt unterstützt. Er erstellte für das manipulierte Fahrzeug Dokumente, die für das Zulassungsverfahren notwendig waren.

So gingen die drei Täter auch bei dem gestohlenen Audi aus Bad Hersfeld vor.

Ermittlungen gehen weiter

Nach Abschluss der Durchsuchungen wurden die Männer wieder entlassen. Diese müssen sich nun wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls in einem Strafverfahren verantworten. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in beiden Diebstahlsfällen übernommen und führt ihre Ermittlungen zur Aufklärung der Taten fort.