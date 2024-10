DJK Schweinfurt: Meldeschluss für Ossis 8er-Lauf am 13. Oktober

SCHWEINFURT – Die Anmeldung für die 16. Auflage von Ossis 8er-Lauf am Sportplatz der DJK Schweinfurt ist noch bis zum 13. Oktober geöffnet. Der Crosslauf, der in Gedenken an den langjährigen Abteilungsleiter und Trainer Ossi Baunach der DJK Schweinfurt stattfindet, wird dieses Jahr am 20. Oktober ausgetragen, wenige Tage vor dem 10. Todestag von Ossi.

Es werden verschiedene Strecken angeboten, die von etwa 400 Metern für die jüngsten Teilnehmer bis zu rund 10.200 Metern für Aktive und Senior

reichen. Auch für Walking-Freunde gibt es eine Strecke von gut 5 Kilometern. Alle Finisher dürfen sich auf eine Erinnerungsmedaille freuen, und eine Siegerehrung wird ebenfalls durchgeführt. Für Verpflegung ist gesorgt.

Die Online-Anmeldung ist bis zum 13. Oktober unter my.raceresult.com/306270/registration möglich. Nachmeldungen können am Wettkampftag nur begrenzt bis 10:00 Uhr und gegen eine zusätzliche Gebühr von 2,00 Euro erfolgen.

Wettkämpfe und Zeitplan:

10:30 Uhr: 400 m für Kinder U6 und jünger

10:45 Uhr: 1.020 m für Kinder U8 und U10

11:15 Uhr: 2.040 m für Kinder U12

11:15 Uhr: 3.060 m für Jugend U14

11:15 Uhr: 4.080 m für Jugend U16 und U18

12:00 Uhr: 5.100 m für Jugend U20, Aktive, Senior + alle AKs Walking