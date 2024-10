Draufgefahren und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen in Gerolzhofen

GEROLZHOFEN – Am Samstag, den 05.10.2024, ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein Auffahrunfall in der Hermann-Löns-Straße.

Eine 74-jährige Fahrerin eines Toyota hielt am rechten Fahrbahnrand an, als ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Kombis oder SUVs auf das Heck des stehenden Fahrzeugs auffuhr. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend in Richtung Schallfelder Straße und bog stadtauswärts ab. Am Toyota entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.