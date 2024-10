Drei Verletzte und 20.000 Euro Sachschaden

SCHWEINFURT – Am 04.10.2024, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich im Bereich Ludwigsbrücke/Sennfelder Bahnhof ein Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger BMW-Fahrer bog vom Sennfelder Bahnhof in Richtung Maxbrücke ab.

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer 48-jährigen VW-Fahrerin. Der 25-jährige Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Auch die 48-jährige VW-Fahrerin wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden am BMW des Unfallverursachers beläuft sich auf etwa 15.000 Euro, während der Schaden am VW der 48-jährigen bei etwa 5.000 Euro liegt. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der VW-Fahrerin auf einen haltenden Toyota geschoben, der dabei leicht beschädigt wurde. Der Sachschaden am Toyota beträgt rund 300 Euro.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet.