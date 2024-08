Dumm gelaufen: Fahrzeug verwechselt – Geldbörse weg

BAD NEUSTADT, Lkr. Rhön-Grabfeld – Am Dienstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, befand sich ein 80-Jähriger in einer Apotheke in der Jahnstraße. Er ging kurz nach draußen, um seine Geldbörse in seinen Leihwagen, einen silbernen Seat, zu legen.

Offenbar parkte neben diesem ein ähnlicher und unversperrter Pkw, den der Mann mit seinem verwechselte. Er legte deshalb das Portmonee auf dem Beifahrersitz des fremden Pkws ab und ging zurück in die Apotheke. Als er später wegfahren wollte, bemerkte er den Irrtum. Das andere Fahrzeug war jedoch bereits weg. In dem braunen Geldbeutel befanden sich diverse Bank- und Ausweiskarten, sowie 40 Euro Bargeld.

Der Fahrzeugführer des ähnlich aussehenden Pkws, bzw. unbeteiligte Zeugen, mögen sich bitte unter Tel. 09771/6060 an die PI Bad Neustadt wenden.