Ebelsbach: Ermittlungen führen zu neuen Erkenntnissen – erneut Zeugen gesucht

EBELSBACH, LKR. SCHWEINFURT – Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt bringen neue Erkenntnisse hervor. Zeugenhinweise werden umso wichtiger.

Wie bereits berichtet kam es am späten Sonntagabend in der Georg-Schäfer-Straße zu einem Angriff auf einen 30-Jährigen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt erbrachten erste Erkenntnisse, sodass die Hilfe aus der Bevölkerung dringend von Nöten ist.

Die Kripo Schweinfurt bittet daher alle Personen, die sich am 30. Juni 2024 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 00:00 Uhr in der Georg-Schäfer-Straße in Schweinfurt aufgehalten haben oder um diese Zeit mit dem Pkw hindurchgefahren sind, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.