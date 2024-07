Ebern: Gleich zweimal Unfallfluchten – Schaden fast 10.000 Euro – Gibt es Zeugen?

Ebern, Lkr. Haßberge: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Samstag, zwischen 09:00 Uhr – 10:30 Uhr, einen schwarzen Peugeot, der im Kapellenstegsweg am rechten Fahrbahnrand parkte. Ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Peugeot liegt bei ca. 3000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebern unter der Tel. Nr. 09531/924-0 entgegen.

Ebern, Lkr. Haßberge: Am Samstag wurde im Zeitraum von 10:40 Uhr – 16:40 Uhr, ein parkender VW in der Haydnstraße angefahren und beschädigt. Der Verursacher, der von den aufnehmenden Beamten der Polizeiinspektion Ebern ermittelt werden konnte, wurde bei sich zuhause angetroffen. Den Schaden, den er an seinem und an dem parkenden VW verursacht hat, will der 49-jährige Mann nicht bemerkt haben, weshalb er sich nicht um die Schadensregulierung kümmerte und nach Hause ging.

Da der Verdacht im Raum stand, dass der Unfallverursacher bei seiner Tat alkoholisiert war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 4.500,- EUR beziffert.

Zeugen zum Unfall werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09531/924-0 mit der Polizeiinspektion Ebern in Verbindung zu setzen.