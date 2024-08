Ein echter Schatz mit Strahlkraft über die Bistumsgrenzen hinaus

SÖMMERSDORF – Am Sonntag, dem 18. August, endeten die Sömmersdorfer Passionsspiele 2024. Aus diesem Anlass feierte Weihbischof Paul Reder auf der Freilichtbühne eine Messe und nahm an der letzten Aufführung teil. Im folgenden Interview teilt er seine Eindrücke und Gedanken zu den Spielen und macht Vorschläge für zukünftige Veranstaltungen.

POW: Herr Weihbischof, Sie waren am Sonntag bei der letzten Aufführung der diesjährigen Passionsspiele in Sömmersdorf. Welchen Eindruck haben Sie mitgenommen?

Weihbischof Paul Reder: Die Bilder der Inszenierung wirken in mir nach, besonders die Szenen mit den großen Menschenmengen. Diese Dynamik ist einzigartig und verleiht den Ereignissen um die Passion eine besondere Intensität. Diese Wirkung kann nur die Bühne mit Hunderten von Mitwirkenden erzeugen. Besonders beeindruckend fand ich die Rahmenhandlung zu Beginn und am Ende, die den Lokalbezug zu Sömmersdorf und die Bedeutung der Passionsspiele für die Menschen dort unterstrich. Die Freilichtbühne, trotz Regenrisiko, schafft eine Atmosphäre, die ein geschlossenes Theater nicht bieten kann. Das gesamte Erlebnis, von der Organisation durch die Feuerwehr über die Verköstigung bis hin zur Aufführung selbst, war hochprofessionell und doch von einem Dorf organisiert – das hat mich sehr beeindruckt.

POW: Fast jeder Haushalt in Sömmersdorf ist in die Passionsspiele involviert. Wie erklären Sie sich dieses außergewöhnliche Engagement?

Weihbischof Reder: Es ist wirklich erstaunlich, vor allem, weil es nicht auf einem Gelöbnis wie in Oberammergau basiert. Im Schlusslied wurde deutlich, dass Sömmersdorf eine echte Leidenschaft für die Passionsspiele hat. Die Massenszenen machen deutlich, dass dies ein generationsübergreifendes Projekt ist, das Jung und Alt verbindet. Der familiäre Charakter spielt sicherlich eine Rolle, weshalb die Herausforderungen mit viel Idealismus gemeistert werden. Aus Gesprächen wurde klar, dass die Beteiligten sich stark mit der Passion identifizieren, weil sie das Gefühl haben, Teil von etwas Besonderem zu sein. Das ist ein großer Unterschied zum professionellen Theaterbetrieb, obwohl die Aufführungen in Sömmersdorf alles andere als unprofessionell sind.

POW: Inwiefern tragen die Sömmersdorfer Passionsspiele zur (Neu-)Evangelisierung bei?

Weihbischof Reder: Die Passionsüberlieferung ist in Sömmersdorf fest verankert, wohl mehr als in den meisten Kirchengemeinden. Alle fünf Jahre setzen sich die Menschen hier intensiv mit der Passion und dem Leben Jesu auseinander. Diese Auseinandersetzung hat nicht nur einen spirituellen, sondern auch einen sehr persönlichen Einfluss auf die Mitwirkenden. Auch das Publikum profitiert davon, weil das Schauspiel die biblischen Geschichten auf eine Art und Weise vermittelt, die Worte, Bilder oder Filme nicht erreichen können. Die unmittelbare Erfahrung der Bühnenhandlung schafft einen intensiveren Zugang zur Passion und regt dazu an, sich tiefer mit dem Glauben auseinanderzusetzen.

POW: Was wünschen Sie den Mitwirkenden der Passionsspiele?

Weihbischof Reder: Ich wünsche allen Beteiligten, dass die diesjährige Erfahrung dazu beiträgt, die gemeinsame Leidenschaft für die Passionsspiele lebendig zu halten und in die Zukunft zu tragen. Nach der Passion ist vor der Passion. Ich hoffe auch, dass mehr Kirchengemeinden in fünf Jahren die Chance nutzen, diese beeindruckenden Aufführungen zu besuchen. Vielleicht könnte Sömmersdorf auch spezielle Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel für Firmlinge oder Ministranten mit Einblicken hinter die Kulissen. Auch eine Aufführung in einfacher Sprache für Kinder und Menschen mit Einschränkungen wäre denkbar. Sömmersdorf ist ein großer Schatz für unser Bistum und strahlt weit über die Grenzen hinaus.