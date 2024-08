Ein Publikumsliebling, ein Eigengewächs und junger Spieler verlassen die Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Nach nur einer Saison verlässt Marcel Weise wieder den ERV Schweinfurt und wird wieder für seinen Heimatverein auf dem Eis stehen. Zum Beginn der letzten Saison kam der gebürtige Erfurter an den Main und konnte nochmal eine Saison lang mit seinem Freund Sean Fischer auf hohen Niveau Eishockey spielen.

In 38 Pflichtspielen gelangen dem sympathischen Stürmer aus Thüringen 24 Scorerpunkte. Das Marcel Weise eine besondere Einstellung zu diesem Sport hat, bewies er nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis. Ein offenes Ohr für die Fans hatte der heute 38-jährige immer und wurde nicht nur deshalb ganz schnell zu einem Publikumsliebling. So war es auch sein Vater und Bruder, der ihn und Sean Fischer zum Nachholspiel beim ESC Geretsried an einem Dienstag Abend privat von Erfurt bis zu den RiverRats fuhr, um der Mannschaft zu helfen.

Beide Seiten wollten den Vertrag verlängern, aber sowohl der hohe Aufwand (unter anderem die Entfernung von Erfurt nach Schweinfurt) und die private Situation machen dies nicht möglich. So mussten die Verantwortlichen der Mighty Dogs die Entscheidung von Marcel Weise akzeptieren, dass er den Verein verlassen wird. Gerald Zettner über den Abschied von Marcel Weise:

„Marcel hat uns mit seiner Erfahrung letzte Saison sehr geholfen und war, neben seinem tollen Charakter, ein Vorbild für Einsatz und Engagement. Die Entfernung nach Erfurt sowie seine berufliche und familiäre Situation sind aber schwierige Voraussetzungen, um in der Bayernliga zu spielen. Wir bleiben mit Marcel in Kontakt und werden ihn in Schweinfurt sicherlich wieder sehen. Ob als Zuschauer oder Spieler, da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen.“

Auch Marcel Weise wendet sich nochmal mit einem Statement an unsere Fans:

„Also als erstes möchte ich mich sehr bei allen Beteiligten bedanken, wie meine Familie und ich aufgenommen wurden. Allen voran innerhalb der Mannschaft, wo ich auf super Charaktere gestoßen bin und es jedes Mal genossen habe die Kabine zu betreten. Eingeschlossen die Betreuer und Medizinische Abteilung, die einen Mega Job machen. Auch das Umfeld war klasse und ich hoffe, ihr steht weiterhin so hinter eurem Verein. Leider ist es mir zum momentanen Zeitpunkt nicht möglich diesen Aufwand, den ich letzte Saison auf mich genommen habe, nochmal anzugehen da ich Privat intensiver gebraucht werde. Ich werde jetzt wieder in meiner Heimat auflaufen und immer einen Blick auf das Geschehen bei euch haben. Ich wünsche euch erstmal eine erfolgreiche Saison und wir sehen uns wieder.“

An dieser Stelle bedanken sich die Mighty Dogs bei Marcel Weise für sein überaus hohes Engagement im Trikot des ERV Schweinfurt und wünschen auf diesen Wege nur das Beste für die Zukunft. Auch im Namen der Fans können wir hier sicherlich schreiben: Du bist jederzeit herzlich Willkommen in Schweinfurt, Marcel!

Nicht nur von Marcel Weise müssen sich die Mighty Dogs und Fans verabschieden, sondern auch von Marcel Grüner – zumindest bis auf weiteres – und Nils Münzberg.

Marcel Grüner genoss die Ausbildung im Nachwuchs des ERV Schweinfurt und hatte dann weitere Stationen in Weißwasser, Füssen, Regensburg und Lauterbach, eher er zur Saison 2017/2018 zurück nach Schweinfurt kam und seither durchgehend für seinen Heimatverein auflief. Dabei kam der 28-jährige auf über 170 Spiele und kam dabei auf etwas mehr als 80 Scorerpunkte. Gerald Zettner zur Vertragssituation mit Marcel Grüner:

„Marcel hat uns mitgeteilt, dass er die kommende Saison nicht bei uns spielen möchte. Die Entscheidung respektieren wir natürlich, geben die Hoffnung aber nicht auf, dass er als Schweinfurter Eigengewächs mal wieder für uns spielen wird.“

Auch Nils Münzberg wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot der Mighty Dogs tragen und verlässt somit den Verein. Der talentierte Stürmer kam zur Saison 2022/2023 aus Erfurt an den Main und konnte in bereits in den Vorbereitungsspielen durchaus zeigen, dass er eine Verstärkung sein kann für den ERV. Leider war nach dem Gastauftritt beim TEV Miesbach im Oktober 2022 die Saison quasi beendet, da er sich schwer an der Hand verletzte. In der anschließenden Abstiegsrunde konnte Nils Münzberg dann doch nochmal auflaufen und hat in sieben Spielen zwei Tore und fünf Vorlagen erzielt. In der Abgelaufen Bayernliga-Saison konnte der junge Stürmer die Erwartungen leider nicht mehr erfüllen und kam in 39 Pflichtspielen nur auf sieben Scorerpunkte. Gerald Zettner über das Aus von Nils Münzberg in Schweinfurt:

„Nils hatte eine schwierige Saison in Schweinfurt und konnte die Erwartungen nicht immer erfüllen. Wir haben uns daher entschlossen, ihm kein Angebot mehr zu machen und wünschen ihm für seine private uns sportliche Zukunft alles Gute.“

Alle Entscheidungen zum Kader der Mighty Dogs für die Bayernliga-Saison 24/25 sind noch nicht gefallen. Zum einen gibt es noch keine endgültige Entscheidung mit Christian Masel, zum anderen ist die Suche nach einem Top-Verteidiger noch nicht ad acta gelegt. Gerald Zettner zum aktuellen Stand des Kaders:

„Unser Ziel war es, in der Mannschaft eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, ehrgeizigen Spielern zu haben, was uns denke ich gut gelungen ist. Zudem konnten wir wichtige Schlüsselspieler halten, was für das Fundament der Mannschaft wichtig ist. Die Abgänge konnten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gut kompensieren und die relativ vielen Neuzugänge sowie Tomas Kubalik als neu hinzukommender Trainer, bringen frischen Schwung und neue Impulse mit. Die Suche nach einem Top-Verteidiger, der die Mannschaft optimal abrunden würde, ist noch nicht abgeschlossen. Dabei wollen wir aber nichts überstürzen, da wir mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden sind und darüber hinaus muss der Spieler in unser Budget passen. Wir sind aber bereits jetzt schon überzeugt, dass wir eine leistungsstarke und wettbewerbsfähige Mannschaft zusammengestellt haben, die in der Lage ist, erfolgreich zu sein.“