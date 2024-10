Einbruch in Einfamilienhaus dank Alarmanlage missglückt – Zeugen in Schwebheim gesucht

SCHWEBHEIM – LKR. SCHWEINFURT. Am Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße einzubrechen. Zwischen 10:50 Uhr und 11:30 Uhr versuchten die Täter, gewaltsam über die Terrassentür ins Haus zu gelangen.

Ein ausgelöster akustischer Alarm vertrieb die Einbrecher aber, bevor sie ins Haus eindringen konnten.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt sucht Zeugen, die Hinweise geben können, und bittet um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 09721/202-1731.