Einbruchsserie in Unterfranke – Kriminalpolizei ermittelt – Wer hat etwas gesehen?

UNTERFRANKEN – Am Freitag kam es zu mehreren Einbrüchen, bei denen die Täter unerkannt entkommen konnten. Sowohl die Kripo Würzburg als auch die Kripo Schweinfurt haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf Hinweise von Zeugen.

Versuchter Einbruch in CASTELL

Zwischen 10:20 Uhr und 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam, ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Schopfen“ zu öffnen. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Versuchter Einbruch in MAINBERNHEIM

Zwischen 10:30 Uhr und 12:40 Uhr wurde ebenfalls versucht, über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße „Holzgraben“ einzudringen. Die Täter entkamen unerkannt und ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Einbruch in BURGPREPPACH

Am Freitagnachmittag, zwischen 13:45 Uhr und 16:45 Uhr, stiegen unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in ein Haus in Uescherdorf ein und entkamen mit Bargeld sowie Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der KPI Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-1731 oder bei der KPI Würzburg unter 0931/457-1732 zu melden.