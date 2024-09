Eine tolle Atmosphäre: Das Burg-Konzert auf der Burgruine Altenstein

ALTENSTEIN, Landkreis Haßberge – Am Tag des offenen Denkmals veranstaltete der Burgenwinkel wieder ein Burg-Konzert auf der Burgruine Altenstein.

Nach der Schönen Magelone und einem Programm mit Ritter-Balladen kam mit „Ossian – Homer des Nordens“ bereits das 3. Programm mit Balladen aus der Zeit der Romantik auf die Burg. Bei gutem Wetter fand das Konzert auf der Ruine vor der Kulisse der gotischen Kapelle statt. Ein Konzert-Flügel wurde angeliefert.

Der Konzert-Sänger Eric Fergusson hatte mit dem Pianisten Paul Sturm das Programm erarbeitet und war nicht nur für den musikalischen Teil verantwortlich. In seiner Moderation setzte er die vorgetragenen Balladen auch in den literarischen und zeitgeschichtlichen Kontext. So hörte man in diesem Konzert nicht nur wunderschöne Musik, sondern erfuhr auch Näheres über den schottischen Dichter Macpherson und die deutschen Dichter Herder und Goethe.

„Ossian hat in meinem Herzen den Homer verdrängt. Welch eine Welt, in die der Herrliche mich führt!“ – So ließ Goethe seinen Werther am 12. Oktober ins Tagebuch notieren. Düstere Gedanken überschatteten Werther. Der Sog des Todes hatte ihn fest im Griff.

„Zu hören vom Gebirge her im Gebrülle des Waldstroms halb verwehtes Ächzen der Geister aus ihren Höhlen, und die Wehklagen des zu Tode sich jammernden Mädchens, um die vier moosbedeckten grasbewachsenen Steine des Edelgefallenen, ihres Geliebten …“

Eine andere Welt – konkret die nordisch-keltisch-schottische – schauderte in diesem Burg-Konzert in düsteren Tönen. Vor der imposanten Kulisse der gotischen Kapelle erklangen die selten aufgeführten Ossian-Balladen von Franz Schubert. Damit es nicht zu düster wurde, wurden außerdem schottische Lieder und Balladen von Schumann, Loewe und Beethoven dargeboten.

Eric Fergusson (Bass / Bariton / Moderation) und Paul Sturm (Klavier) begaben sich wieder auf die musikalisch-romantische Suche nach dem Mittelalter.