Einfach durch den Kreisverkehr gerade durch – 40.000 Euro Schaden

GEMÜNDEN a. Main, OT Langenprozelten, Lkr. Main-Spessart – In der Nacht zum Mittwoch, gegen 01:15 Uhr, fuhr ein 29-Jähriger mit einem VW Caddy, besetzt mit insgesamt 5 Personen, von Lohr in Richtung Gemünden. Auf Höhe von Langenprozelten übersah er vermutlich den Kreisverkehr, wodurch er über die Mittelinsel und anschließend in die Leitplanke an der Abzweigung in Richtung Langenprozelten fuhr.

Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise alle unverletzt. Beim Eintreffen der Streife fiel sofort der unsichere Gang des Fahrers auf. Da ein durchgeführter Alkotest einen Wert von knapp 2 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das Unfallfahrzeug, welches sich in die Leitplanke verkeilt hatte, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den insgesamt fünf Leitplankenfeldern wird auf ca. 5.000,- Euro beziffert; der Schaden am Fahrzeug auf 35.000,- Euro.

Den Fahrer erwartet erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr.