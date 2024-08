Eis macht glücklich – Nun auch Kinder, die im Leopoldina behandelt werden

SCHWEINFURT – Über ein Jahr hinweg haben das Eiscafé Eisgeliebt und dessen Kunden für den guten Zweck gesammelt. Vor zwei Wochen konnte das Ergebnis dieser Aktion an die Kinderklinik des Leopoldina-Krankenhauses übergeben werden: Gutscheine für fast 300 Kugeln Eis.

Die Idee des Eisgeliebt-Teams war dabei ebenso einfach wie effektiv: Gäste hatten die Möglichkeit, eine Kugel Eis mehr zu bezahlen, die dann für die Kinderklinik gespendet wurde. „Das tut einem nicht weh und daher haben viele unserer Kunden mitgemacht“, erklärt Thomas Firsching, Inhaber des kleinen Eiscafés am Schillerplatz 5.

Am Ende kamen rund 300 Kugeln Eis zusammen, die an den Leitenden Oberarzt Dr. Usener überreicht wurden. Nun wird jedes Kind, das in der Kinderklinik behandelt wurde, bei der Entlassung mit einem „Trosteis“ überrascht – eine wunderbare Geste, die für Freude sorgt.

Das Eisgeliebt ist in Schweinfurt bekannt für seine außergewöhnlich hohe Premium-Qualität. Jeden Tag können die Kunden neue und teils unbekannte Geschmacksrichtungen entdecken. Die Abwechslung und Überraschungen – wie das beliebte Eis „Tomate-Banane“ – begeistern die Gäste immer wieder. Die aktuellen Sorten sind täglich im Netz auf www.eis.cafe zu finden.