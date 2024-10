Eltern- und Familiengeld, Elternzeit & Co.: Wo und wie beantragt man was?

BAD KISSINGEN – Wann und wie beantrage ich Elterngeld? Wieviel Kindergeld steht mir zu? Wie regle ich die Elternzeit am sinnvollsten? Diese Fragen beschäftigen viele werdende Eltern. Um diese Themen besser zu verstehen, bietet die Staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen im Gesundheitsamt (Landratsamt Bad Kissingen) einen Vortrag an.

Am Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bad Kissingen (Obere Marktstraße 6) referieren Mitarbeiterinnen der Elterngeldstelle im Zentrum Bayern Familie und Soziales in Würzburg sowie der Familienkasse Bayern Nord in Nürnberg. Die Themen umfassen unter anderem die Anspruchsvoraussetzungen, die Höhe der Leistungen, die Bezugsdauer und die Berechnungsgrundlagen für Elterngeld, Elternzeit und weitere Familienleistungen.

Im Anschluss an den etwa zweistündigen Vortrag haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, individuelle Fragen mit den Referentinnen zu besprechen. Auch Mitarbeitende der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen stehen für weitere Auskünfte bereit.

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um Anmeldung per E-Mail gebeten: schwangerenberatungsstelle@kg.de.