Elterngeld und Elternzeit: Info-Veranstaltung am 23. Juli im Landratsamt Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen am Landratsamt Schweinfurt lädt in Kooperation mit dem Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) – Region Unterfranken am Dienstag, 23. Juli 2024, um 17 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung ein, zum Thema Elterngeld und Elternzeit.

Die Veranstaltung findet im Landratsamt Schweinfurt, Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, Sitzungssaal Raum 100 (Zugang über die Außentreppe) statt.

Die Referentinnen der Elterngeldstelle des ZBFS – Region Unterfranken informieren über Elterngeld, Elternzeit, Bayerisches Familiengeld und Bayerisches Krippengeld.

Der Vortrag ist kostenlos. Um eine Anmeldung bis 19. Juli wird gebeten, gerne per E-Mail an schwangerenberatung@lrasw.de.