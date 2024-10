Endlich wieder Hallenfußball: Soccerdome Schweinfurt eröffnet nach Renovierung

SCHWEINFURT – Ab diesem Montag ist der Soccerdome in Schweinfurt nach umfassender Renovierung wieder geöffnet. Er bietet allen Interessierten die Möglichkeit zum Hallenfußball auf Topniveau. Die Plätze und Tore wurden erneuert, und die Kabinen wurden komplett neu und modern ausgestattet. Der Preis pro Platz und Stunde beträgt 60 Euro.

Die Buchung ist bequem über das Buchungssystem auf www.soccerdome-schweinfurt.de möglich. Die Öffnungszeiten in der Willi-Kaidel-Str. 3 am Hainig sind Montag bis Freitag von 17:00 bis 22:00 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 10:00 bis 20:00 Uhr. Im Bistro bietet der FC Schweinfurt 05 als Betreiber Kaffee und Getränke an. Auch Kindergeburtstage sind nach Absprache möglich.

„Der FC 05 bedankt sich ganz herzlich bei der Stadt Schweinfurt, der Dr. Otto Schäfer Sportstiftung und Sportreferent Jürgen Montag für den Einsatz und die Unterstützung bei der Platzerneuerung“, sagte Jürgen Scholl, Vorsitzender des Verwaltungsrats. Dominik Groß, Vorstand Jugend des FC 05, ergänzte: „Ein großer Dank gilt auch allen fleißigen Helfern, insbesondere Familie Stepan, für die Renovierungsarbeiten.“ Zur Feier der Neueröffnung ist eine Schlachtschüssel Anfang März 2025 geplant, zu der der FC 05 noch gesondert einlädt.