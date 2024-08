Energiewendeprojekt im Landkreis Haßberge: Inbetriebnahme des Bürgersolarpark Burgpreppach

HASSFURT – Die GUT Haßberge, das kommunale Unternehmen des Landkreises Haßberge zur Umsetzung der Energiewende, nimmt ein weiteres Photovoltaik Freiflächen Projekt für die BürgerEnergiegenossenschaft Haßberge in Betrieb.

Mit der Inbetriebnahme am Donnerstag in der Marktgemeinde Burgpreppach wechselt der nächste Solarpark mit insgesamt 19,66 Megawattpeak PV-Leistung in das Portfolio der BEG Haßberge eG. Nach dem Netzanschluss im November 2023 und nach erfolgreichen ersten Betriebsmonaten wird der gesamte Solarpark pro Jahr ca. 22.800 Megawattstunden nachhaltigen Strom aus Sonnenenergie erzeugen.

Umgesetzt wurde das Solarprojekt vom Projektpartner Grennovative GmbH aus Nürnberg. Über die BürgerEnergiegenossenschaft Haßberge eG (BEG) wurde die Anlage ansässigen Bürgern zur Beteiligung geöffnet und das notwendige Eigenkapital eingesammelt. Darüber hinaus ist es dies das erste Projekt, an dem die Standortgemeinde ebenfalls 49% der Kommanditanteile hält und somit die Wertschöpfung lokal verankert wird.

Auf einer Fläche von ca. 20 ha erzeugen 34.698 Solarmodule seit Ende November umweltfreundlichen Strom für die Region und speisen ihn in das Netz des Bayernwerks ein. Damit vermeidet der Solarpark pro Jahr den Ausstoß von über 10.700 Tonnen CO2.

Die Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Orte profitieren nicht nur von einer sicheren Energieversorgung aus Solarenergie, sondern können auch als Anleger Einnahmen aus dem Solarpark erzielen. Über die Gesellschaft zur Umsetzung erneuerbarer Technologieprojekte im Landkreis Haßberge mbH und die BürgerEnergiegenossenschaft Haßberge eG (BEG), in deren Auftrag Greenovative den Solarpark geplant und gebaut hat, erhielten Ortsansässige und Einwohner der umliegenden Gemeinden die Möglichkeit einer finanziellen Beteiligung.

„Wir freuen uns sehr, dass wir durch die GUT und die Marktgemeinde Burgpreppach die Möglichkeit erhalten haben, gemäß unserem Satzungsauftrag zur Energiewende und zum Klimaschutz im Landkreis beizutragen. Wir konnten neue Genossinnen und Genossen aufnehmen, unseren Anlagenbestand erweitern und werden auch in Zukunft attraktive Ausschüttungen aus den finanziellen Erträgen unserer Anlagen tätigen können.“

Gunter Häckner, Vorstandsvorsitzender der BEG Haßberge eG.

„Mit der Anlage in Burgpreppach schaffen wir es zum ersten Mal, die Kommune mit 49% am Solarpark zu beteiligen“, so Landrat Schneider, Aufsichtsrats-Vorsitzender der GUT Haßberge. „Dies trägt nicht nur zur besseren Akzeptanz der Anlage bei, sondern schafft auch die Basis für den Stromtarif, der ab Mitte 2025 über das Regionalwerk Haßberge zur Verfügung gestellt werden soll. Somit kommen wir Schritt für Schritt der energetischen Resilienz des Landkreises näher und werden unabhängiger von äußeren Einflüssen, die die Strompreise beeinflussen.“