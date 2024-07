Eröffnung der terroir f Web-App in Frickenhausen

FRICKENHAUSEN – Am Samstag den 13. Juli 2024 eröffnete die Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus Michaela Kaniber zusammen mit der Fränkischen Weinkönigin die neue terroir f Web-App. Die 22 magischen Orte des Frankenweins wie die terroir f Punkte genannt werden, sind nun auch digital erlebbar.

Die terroir f Web-App wurde entwickelt, um Weinliebhaber und Touristen auf eine einzigartige Entdeckungsreise durch die fränkische Weinlandschaft zu führen. Durch das Scannen eines QR-Codes am terroir f Punkt erhält der Nutzer zahlreiche Detailinformationen zu den einzelnen terroir f Punkten und spannende Geschichten rund um den Weinbau.

Auch in Frankens Saalestück liegen zwei terroir f Punkte. In Hammelburg, der ältesten Weinstadt Frankens, wird die Geschichte des fränkischen Weinbaus von den Anfängen bis heute erzählt.

Am terroir f Ramsthal kann man die historische Dreipfahlerziehung, sowie den „Gemischten Satz“ bestaunen. Verschiedene Stelen erläutern die Geschichte der Rebsorten.

Die QR-Codes zur Web-App werden in Kürze an den terroir f Punkten in Frankens Saalestück zur Verfügung stehen.