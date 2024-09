„Es geht immer um die Menschen und die Beziehung zu ihnen“ – Lehramtsanwärterinnen und -anwärter vereidigt

BAD KISSINGEN – „Dass unser Beruf kein einfacher ist, liegt nicht zuletzt darin begründet, dass wir es nicht mit Sachproblemen zu tun haben – es geht um Menschen! Sie sind uns anvertraut, wir sind für diese eine wichtige Bezugsperson und im umfassenden Sinn Vorbild“, betonte Schulamtsdirektorin Birgit Herré bei der Vereidigung der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sowie Förderlehreranwärter im Schulamtsbezirk des Landkreises Bad Kissingen. Insgesamt 17 junge Frauen und Männer erhielten von Herré die Urkunde, die sie in das Beamtenverhältnis auf Widerruf überführt.

Auch Landrat Thomas Bold, rechtlicher Leiter des Staatlichen Schulamts Bad Kissingen, unterstrich die Vorbildfunktion der Lehrkräfte: „Um Karl Valentin leicht abzuwandeln: Ihr könnt eure Kinder erziehen, wie ihr wollt, am Ende machen sie es so, wie ihr es ihnen vorlebt.“ Bold ermutigte die Anwärterinnen und Anwärter, sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn es herausfordernde Tage geben werde. Er betonte die Bedeutung von Unterstützung durch die Seminarleiterinnen und wünschte den jungen Lehrkräften viel Energie, Kraft und Freude in diesem wichtigen Beruf.

Herré gab den Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern einen Ausblick auf die kommenden zwei Jahre, in denen sie ihr didaktisches und methodisches Können weiter ausbauen werden. Die Grundlage für den Erfolg sei jedoch die berufliche und menschliche Haltung, da der Beruf im Kern auf der Beziehung zu den Schülern basiere. Sabine Oschmann-Hockgeiger, Vorsitzende des Personalrats, fügte hinzu, dass eine fruchtbare Beziehung zu den Schülern auf der Haltung „Man muss Menschen mögen!“ basiere.

Zum Abschluss beglückwünschte Herré Viola Eckert, die ihr 2. Staatsexamen erfolgreich bestanden hat, und ernannte sie zur Lehrerin auf Probe. Sie ermutigte Eckert, den pädagogischen Freiraum im Lehrplan zu nutzen, um sich als Lehrerin zu entfalten.