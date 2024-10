Es wäre gar nicht aufgefallen: Ohne Licht, aber mit zwei Promille unterwegs

STRAHLUNGEN – Lkr. Rhön-Grabfeld: Am späten Donnerstagabend fiel einer Polizeistreife in der Sonnenstraße ein Fahrzeug auf, das ohne Licht in den fließenden Verkehr einfuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer alkoholbedingte Auffälligkeiten zeigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Um eine Weiterfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel ebenfalls in polizeiliche Obhut genommen und an ein fahrtüchtiges Familienmitglied übergeben, welches den Fahrer nach Hause brachte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.