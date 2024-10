Evangelische Kirchenvorstandswahlen am 20.10.2024 und vorab per Briefwahl

SCHWEINFURT – Am 20. Oktober 2024 finden die Kirchenvorstandswahlen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern statt. Rund 1,8 Millionen Wahlberechtigte aus 1.500 Kirchengemeinden sind aufgerufen, die Ehrenamtlichen zu wählen, die das Leitungsgremium ihrer Gemeinde bilden. Auch im Dekanat Schweinfurt wurden die Wahlunterlagen bereits versandt, und die Wahllokale sind für den Wahltag vorbereitet.

Der Wahlprozess bietet zwei Optionen: die Briefwahl, für die die Unterlagen ab Mitte September verschickt wurden, oder die Stimmabgabe am Wahltag direkt an der Urne. Wahlberechtigt sind Gemeindemitglieder ab 16 Jahren sowie Konfirmierte ab 14 Jahren.

Im Dekanat Schweinfurt haben viele Gemeinden in den vergangenen Jahren verstärkt auf regionale Zusammenarbeit gesetzt, und viele Pfarreien arbeiten nun in Kooperationen. Dies wird auch bei den Kirchenvorstandswahlen sichtbar, bei denen Pfarreien wie Schweinfurt-Stadt, Rheinfeld-Werneck und Zell-Lauertal künftig jeweils einen gemeinsamen Kirchenvorstand haben werden.

Die Kirchenvorstandswahlen gelten als eine wichtige Möglichkeit, Themen wie Seelsorge, diakonische Arbeit, Ehrenamt und den Wandel der Kirche aktiv mitzugestalten. Die Kampagne „Stimm für Kirche“ ruft dazu auf, sich an der Wahl zu beteiligen und die Zukunft der Gemeinden mitzugestalten.

Weitere Informationen zur Wahl finden sich unter www.stimmfürkirche.de.