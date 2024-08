Fahrzeug in der Wehr stark beschädigt – Gibt es Zeugen?

SCHWEINFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 21:50 Uhr und 10:45 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug am Parkplatz in den Wehranlagen, Am Wehr I, von einem unbekannten Täter beschädigt.

An dem roten Mercedes wurde über Nacht der Heckspoiler abgerissen und der Kofferraumdeckel beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.