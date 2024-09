Fahrzeuge touchieren sich – einer fährt einfach weiter… Zeugen gesucht

WIESENBRONN – Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2420 zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger VW-Fahrer war von Rödelsee in Richtung Wiesenbronn unterwegs und setzte zum Überholen eines vor ihm fahrenden Sattelzugs an.

Zeitgleich befand sich ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW ebenfalls im Überholvorgang und touchierte im Vorbeifahren mit der rechten Fahrzeugseite die linke Seite des VW. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne anzuhalten. Der VW-Fahrer brach daraufhin den Überholvorgang ab. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegengenommen.