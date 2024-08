Faustschlag durch unbekannten Täter

SCHWEINFURT, ALBERT-SCHWEITZER-STRAßE – Am 17.08.2024, gegen 16:00 Uhr, saß ein 44-jähriger Mann vor einem Imbiss in der Albert-Schweitzer-Straße. Dort kam er mit zwei unbekannten Männern ins Gespräch, das nach kurzer Zeit in einen Streit umschlug.

Im Verlauf des Streits schlug einer der Unbekannten dem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend entfernten sich die beiden Männer vom Ort des Geschehens.

Der Täter wird als ca. 175 cm groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen am Auge. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den unbekannten Täter eingeleitet.