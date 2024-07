FC Schweinfurt 05 richtete Tag des Mädchenfußballs aus

SCHWEINFURT – Von weitem konnte man am Wochenende im Sachs Stadion auf Platz 1 schon erkennen das am hiesigen Samstag hier etwas im Gange ist.

Bowlingkegel, Dribbelstangen, Markierungshütchen, eine Torwand und ein Kleinfeld waren bereits am Freitag aufgebaut worden, um für den großen Tag des Mädchenfußballes gewappnet zu sein.

Die Mädchen-, und Damenabteilung führte in Kooperation mit dem DFB dieses Event durch.

Bei sommerlichen Temperaturen war es dann am Samstag um 10:00 endlich so weit, als man in strahlende Kinderaugen blicken konnte, die den Ball hinterher eiferten.

Die Spielerinnen der Damen und der U17 Juniorinnen nahmen sich an diesem Tag extra frei, um die vielen Kids auf dem Platz zu betreuen und ihnen einen schönen Tag zu bescheren.

Die Resonanz war riesig. Gerade in den Tagen vor der Veranstaltung gingen noch einige Anmeldungen ein.

Der Tag des Mädchenfußballes richtet sich an Mädchen, die den ersten Kontakt mit einem Verein suchen oder schon mit dem Fußball vertraut sind.

Mädchen die Lust haben unter gleichen zu spielen. Einen Tag am Platz mit gleichgesinnten verbringen.

Neue Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen, einfach Spaß haben und sich mit anderen messen.

Seit Jahren bietet der DFB dieses Event in Kooperation mit Vereinen an.

Die jüngste Teilnehmerin auf dem Feld war erst 6 Jahre alt, zeigte aber jeden Zaungast das großes in Ihr steckt.

Die größte Altersgruppe bestand aus 9 bis elfjährigen Kids an diesem Tag. Viele Aufgaben wurden den Kids gegeben. Zum einen konnte man in seiner Gruppe Punkte sammeln und zum anderen gab es Disziplinen mit Einzelwertungen. Beim Torwandschießen konnte man sein Können unter Beweis stellen, hier wurden die meisten Treffer der einzelnen Teilnehmerinnen in die Wertung genommen.