FC Schweinfurt 05 – SpVgg GW Deggendorf: U17 mit misslungenem Heimauftakt

SCHWEINFURT – Nach einem erfolgreichen Saisonstart in Deisenhofen wollten die Jungschnüdel beim Heimauftakt gegen den Aufsteiger aus Niederbayern, den SpVgg Deggendorf, nachlegen. Doch die Realität entsprach nicht den optimistischen Erwartungen. Trotz vielversprechender Trainingsleistungen in der Woche vor dem Spiel, tat sich das Team schwer gegen die aggressive Spielweise der Gäste.

Von Beginn an zeigte sich, dass Deggendorf eine klare Spielstruktur hatte und immer wieder gut gegen den Ball arbeitete. Sie spielten schnörkellos, schnell und zielstrebig nach vorne, ohne jedoch in der ersten Halbzeit zwingende Torchancen zu kreieren. Die Gäste gingen in der 27. Minute nach individuellen Fehlern und Unstimmigkeiten in der Schweinfurter Hintermannschaft durch Friedrich von Schnurbein mit 0:1 in Führung – ein Stand, der bis zur Halbzeit hielt.

Nach dem Wiederanpfiff wechselte das Heimteam offensiv, doch auch die neuen Kräfte konnten das Spiel nicht zu Gunsten der Schweinfurter drehen. Deggendorf blieb weiter aggressiv und agierte stets einen Schritt schneller als das Heimteam. In der 56. Minute erhöhte Timo Wagner nach einem schnellen Umschaltspiel auf 0:2.

Trotz einer Systemumstellung in der Schlussphase gelang es Schweinfurt nicht, das Spiel zu drehen. Eine der wenigen gefährlichen Aktionen der Gastgeber kurz vor dem Abpfiff wurde vom Deggendorfer Torhüter brillant entschärft.

Somit nahmen die Niederbayern verdient die drei Punkte mit nach Hause. Für Schweinfurt gilt es nun, sich auf das nächste Spiel am Sonntag, den 15. September, gegen den Bundesliganachwuchs des FC Augsburg zu fokussieren. Der Anstoß ist um 14:00 Uhr in der Paul-Renz-Akademie.

Aufstellung: Justin Hauck, Noah Bischoff, Lukas Doda (27. Min. Christoph Röll), Elias Berberich (41. Min. Amin Karimi), Vasile Negruta, Fynn Scheuring (41. Min. Luis Mauer), Colin Saul, Lenny Seufert, Ferdinand Schuler, Niklas Burger (61. Min. Semino Jordan), Felix Jörg (71. Min. Finn Hourle)

Tore:

0:1 Friedrich von Schnurbein (26. Min.),

0:2 Timo Wagner (56. Min.)