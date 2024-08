Feuerwehrehrungen für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft

STADTLAURINGEN – Die Freiwilligen Feuerwehren im Markt Stadtlauringen leisten mit großem Engagement einen bedeutenden Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger und sind eine unverzichtbare Säule des gemeinschaftlichen Zusammenlebens.

Am 23. Juli fand im Schüttbau in Stadtlauringen eine besondere Ehrung statt, bei der die langjährigen Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren der Marktgemeinde Stadtlauringen für ihre 25- und 40-jährige Dienstzeit ausgezeichnet wurden. Bürgermeister Heckenlauer nutzte die Gelegenheit, um den Einsatzkräften für ihren unermüdlichen Einsatz bei Schadensereignissen und ihr Engagement für das Gemeinwohl zu danken.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Matthias Schuler, Thomas Derleth, Andreas Gerner, Michael Memmel, Michael Heusinger, Michael Laesch, Sebastian Müller, Jochen Hümpfner, Thomas Bauer, Tobias Dellert, Alexander Full, Matthias Keller, Stefan Saar, Matthias Reß, Matthias Röß, Michael Reß, Joachim Schmitt und Daniel Bulheller geehrt. Bürgermeister Heckenlauer betonte in seiner Ansprache die Wichtigkeit der ehrenamtlichen Arbeit und würdigte die Verdienste der Feuerwehrleute.

Auch Landrat Florian Töpper schloss sich den Dankesworten an und hob die außergewöhnliche Leistung der Feuerwehrleute hervor: „Im Namen des Landkreises Schweinfurt bedanke ich mich für Ihr langjähriges, herausragendes Engagement und Ihre immerwährende Einsatzbereitschaft. Ihr Feuerwehrdienst ist für unsere Bürgerinnen und Bürger von unschätzbarem Wert. Sie sind Retter in höchster Not und helfen selbstlos Menschen, die in Gefahr geraten sind. Das verdient größten Respekt.“ Töpper betonte zudem die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Katastrophenschutz des Landkreises und lobte die Arbeit der Kreisbrandinspektion unter der Leitung von Kreisbrandrat Holger Strunk.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden die Feuerwehrkameraden Uwe Zirkelbach, Robert Hornung, Harald Ullmann, Stefan Hepp, Stefan Treuting, Reiner Gaß, Andreas Holzberger, Andreas Obernöder, Ansgar Gock, Udo Hofmann, Andreas Keller, Franz-Josef Stöhr und Alfons Keck ausgezeichnet. Diese Ehrung ist ein Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für die jahrzehntelange Treue und den unermüdlichen Einsatz dieser langjährigen Mitglieder.

Bürgermeister Heckenlauer nutzte die Veranstaltung auch, um auf die Notwendigkeit weiterer Ausbildungen hinzuweisen. Er betonte, dass für eine weiterhin schlagkräftige Feuerwehr in allen Wehren vermehrt Schulungen an hochtechnischen Geräten erforderlich seien. Im Bereich der Technischen Hilfeleistung wurden kürzlich Feuerwehrfrauen und -männer aus allen Gemeindeteilen in drei Prüfungen ausgebildet.

Abschließend richtete Bürgermeister Heckenlauer einen Appell an die Gesetzgeber, sich langfristig für neue Strukturen zu öffnen. Besonders im Hinblick auf die Sicherstellung ausreichender Einsatzkräfte während der regulären Arbeitszeiten von Montag bis Freitag sei es notwendig, den Gemeinden mehr Handlungsspielraum zu geben, um genügend Feuerwehrleute zu den Einsatzorten bringen zu können.