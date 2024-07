Frau schlägt Polizisten in Würzburg – Sie hatte die Feuerwehrzufahrt blockiert

WÜRZBURG/ZELLERAU – Am Montag gegen 01:30 Uhr eskalierte ein Parkverstoß zu diversen Beleidigungen und einem tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten.

Eine Polizeistreife wurde zuvor in die Fröhlichstraße beordert, nachdem ein Pkw mitgeteilt wurde, welcher verbotswidrig in einer Feuerwehrzufahrt parkte. Schon als die Polizeibeamten bei der Halterin an der Wohnungstüre klingelten, zeigte sich die Frau unkooperativ. Im Zuge der Vorbereitung zur Abschleppung des Fahrzeuges, kam die 54-Jährige volltrunken auf die Straße und beleidigte die Einsatzkräfte mit diversen Kraftausdrücken.

Nachdem sie sich in ihr Fahrzeug setze und davonfahren wollte, unterbanden die Beamten dies, woraufhin die Frau einem Polizisten unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Frau wurde mittels unmittelbaren Zwangs auf die Dienststelle verbracht und musste sich nach Rücksprache mit der Staatanwaltschaft Würzburg einer Blutentnahme unterziehen. Der Polizist ist durch den Schlag leicht verletzt worden. Gegen die Würzburgerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.