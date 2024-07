„FreiLandAugust“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN – Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen lädt an den Wochenenden des 3./4., 10./11. und 24./25. August zu Handwerksvorführungen, Mitmachaktionen, Workshops und einem Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie ein. Die Bandbreite an Angeboten ist groß.

Lebendiges Handwerk

Jeweils samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr führen Handwerkerinnen und Handwerker beim „FreiLandAugust“ ihre Fertigkeiten vor. Am ersten August-Wochenende beleben Drechsler, Rechen- und Schindelmacher die Museumsgebäude. E iner Töpferin können die Museumsgäste am 10. und 11. August über die Schulter schauen. Büttner und Schmiede sind am 24. und 25. August an bzw. in den historischen Werkstätten aktiv. Zudem werden am 24. August traditionelle Techniken des Silberschmiedens anhand von handgefertigten Gefäßen vorgestellt.

Unterhaltung und Mitmachaktionen für Kinder

An den Samstagen der „FreiLandAugust“-Reihe kommt der Nachwuchs ganz auf seine Kosten: Am 3. August können Kinder ab drei Jahren gemeinsam mit dem Seiltanztheater „Luftgaukler“ die Kunst des Balancierens ausprobieren. Farbenfrohe Tücher, Fächer, Hüte und Kostüme laden dazu ein, den Seiltanz kreativ zu gestalten. Seiltanzschuhe in allen Größen sind vorhanden. Um 14 Uhr und 14.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher in der Dorfschule aus Krausenbach erfahren, wie der Schulunterricht vor 1900 ablief.

Am 10. August erzählt der Puppenspieler Thomas Glasmeyer die Geschichte „Vom kleinen König in der Hutschachtel“, die davon handelt, wie schön es sein kann, mal etwas anders als „so wie immer“ zu machen. Falk Pieter Ulke vom Puppentheater „Manuart“ präsentiert am 24. August seine Version des Märchens „Schneewittchen“.

Beim Kochprogramm mit historischen Rezepten sind helfende Hände gern gesehen. Wer wissen will, welches Gericht auf den Tisch kommt, darf und soll selbst mit anpacken. Die Köchinnen und Köche des Freilandmuseums zeigen beim „FreiLandAugust“ an jedem Samstag und Sonntag von 11 bis 15 Uhr, wie es geht und jeder – egal ob Klein oder Groß – darf mitkochen. Probiert wird zum Schluss natürlich auch.

Unter der Woche können Kinder im Freilandmuseum außerdem bei bunten Mitmachaktionen aktiv werden. Alle Termine und Infos zur Anmeldung stehen auf der Museumswebsite.

Seifen- und Kräuterworkshops am 10. und 11. August

Alles über die Herstellung von Seifen ohne chemische Zusätze und Konservierungsstoffe können Museumsgäste beim Seminar mit der Seifenküche Hainzell lernen. Von jeweils 11 bis 13 Uhr haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, im traditionellen Kaltverfahren ihre eigene Naturseife herzustellen. Um 13.30 Uhr startet unter dem Motto „Wildkräutergenuss im Sommer“ ein Spaziergang mit der Kräuterpädagogin Christiane Jakob-Seufert. Die Workshop-Teilnehmenden bestimmen, sammeln und verarbeiten Wildkräuter in einem kleinen Menü. Kosten je Workshop 25 € zzgl. Museumseintritt. Anmeldungen werden bis zum 8. August unter info@freilandmuseum-fladungen.de oder 09778 / 9123-0 (täglich 9-18 Uhr) entgegengenommen.

Kabarettabend mit Fredi Breunig am 24. August

Bekannt für seine scharfsinnigen Beobachtungen und humorvollen Darstellungen des Alltags, begeistert Fredi Breunig seit über 40 Jahren sein Publikum. Breunig, der 2013 mit dem Frankenwürfel und 2023 mit dem Bayerischen Verdienstorden sowie dem Dialektpreis Bayern ausgezeichnet wurde, ist auch aus TV-Sendungen wie „Fastnacht in Franken“ bekannt und präsentiert nun sein aktuelles Programm „Wallich nedd!“ im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen. Tickets für den Kabarettabend am 24. August um 19.30 Uhr sind im Vorverkauf an der Museumskasse erhältlich. Eintritt: 12 €, ermäßigt 10 € für Personen mit Jahreskarte.

Mitmachaktion am 25. August: Die eigene Biographie schreiben lassen

Eine außergewöhnliche Mitmachaktion mit der Journalistin und Historikerin Andrea Kästle erwartet die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 25. August: Von 15 bis 17 Uhr haben sie die Möglichkeit, ihre Lebensgeschichte von Andrea Kästle aufschreiben zu lassen. „Oft wird uns erst klar, was wir alles geleistet haben, wenn wir anderen davon erzählen. Das tun wir aber viel zu selten“, erklärt Kästle ihre Motivation. Vor drei Jahren hat sie sich einen alten VW-Bus gekauft, mit dem sie immer wieder unterwegs ist, um ihren Biographie-Stand aufzubauen – nun kommt sie auch ins Fränkische Freilandmuseum Fladungen. Ein Interview von 15 bis 20 Minuten bildet die Grundlage für die Kurzbiographie, die die Teilnehmenden später per Post oder E-Mail erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung unterinfo@freilandmuseum-fladungen.de oder per Telefon (09778 / 9123-0) ist erforderlich.

Fahrten mit der Museumsbahn

Wer sich bereits bei der Anfahrt auf den Museumsbesuch einstimmen möchte, sollte sich eine Fahrt mit dem historischen Rhön-Zügle nicht entgehen lassen. An den „FreiLandAugust“-Sonntagen (4., 11. und 25.8.) bringt die Museumsbahn Passagiere ab Mellrichstadt direkt bis zum Museumseingang in Fladungen. Bis 8. September fährt der Zug an jedem Sonntag durchs obere Streutal. Weitere Fahrtage der Saison sind am 22. September sowie am 6. und 20. Oktober.

Das gesamte Programm für den „FreiLandAugust“ und der Link zur Fahrkartenbuchung für die Museumsbahn sind unter www.freilandmuseum-fladungen.de zu finden.

Verkehrshinweis

Im August ist die B 285 in Fladungen im Bereich der Einmündung Hausener Straße/Carl-Josef-Sauer-Straße aufgrund von Bauarbeiten für den Gesamtverkehr gesperrt. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Aus Richtung Nordheim (bzw. A 71) kommend erfolgt die Zufahrt zum Museumsparkplatz wie gewohnt.

FreiLandAugust am 3./4.8., 10./11.8. und 24./25.8 von 10-17 Uhr

Bunte Mitmachaktionen für Kinder vom 27.7. – 5.9., an verschiedenen Terminen

Fränkisches Freilandmuseum Fladungen, Bahnhofstr. 19, 97650 Fladungen

Link zur Veranstaltung mit allen Informationen: https://freilandmuseum-fladungen.de/de/veranstaltungen/freilandaugust