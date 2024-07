Freiwilliges Engagement schafft Chancen für alle

HASSFURT/SCHWEINFURT – Es ist erfreulich zu beobachten, dass zunehmend mehr Kooperationsprojekte zwischen Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und öffentlichen Verwaltungen entstehen. Engagierte Unternehmen bringen dabei ihre vielfältigen Ressourcen und ihre spezifischen Kompetenzen in die Gestaltung ihres Umfelds ein, was sowohl für sie selbst als auch für ihre gemeinnützige Kooperationspartner, deren Adressaten und für das Gemeinwesen insgesamt einen großen Nutzen bringt.

„Corporate Volunteering“ (CV) nennt man diese Form von Engagement und es ist in der Literatur überwiegend mit „betrieblichen Freiwilligenprogrammen“ oder „Förderung des Mitarbeiterengagements“ übersetzt. Es bezeichnet im Allgemeinen den Einsatz von Humanressourcen eines Unternehmens für gemeinnützige Zwecke, welche über das originäre Kerngeschäft hinausgehen.

Mit beispielhaftem Engagement geht hier die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge voran und stellt ihre Auszubildenden für das Digitalcafé des Mehrgenerationenhauses Haßfurt unter der Trägerschaft des Bayerischen Roten Kreuzes frei. Somit werden junge Menschen an das soziale Engagement herangeführt und setzen sich für das Gemeinwohl ein.

So haben auch am letzten Freitag, den 12.07.2024, die zwei Auszubildenden im ersten Lehrjahr Sergej Renje und Alexander Zimfer einen Vortrag zum Thema „Kreditkarten und Onlinezahlungsmethoden“ gehalten. Unter anderem wurde die neue Sparkassen-Card Debit Mastercard vorgestellt und die Unterschiede zu einer herkömmlichen Kreditkarte aufgezeigt. Des Weiteren wurden sowohl verschiedene sparkasseninterne als auch weitere gängige Onlinezahlungsmethoden wie PayPal und Klarna vorgestellt. Die Teilnehmer*innen hatten während des Vortrags die Möglichkeit, ihre Fragen direkt zu stellen, welche von den beiden Auszubildenden beantwortet wurden. Aber auch der Erfahrungsaustausch untereinander ist nicht zu kurz gekommen. „Die vielen Fragen haben uns gezeigt, dass die Senioren und Seniorinnen großes Interesse an unserem Vortrag hatten und aufgeklärt werden wollten. Digitalisierung ist eben unsere Zukunft und wir befinden uns schon mittendrin“, so die beiden Auszubildenden Sergej Renje und Alexander Zimfer.

Unser monatlich stattfindendes Digital-Café richtet sich an alle, die sich mit modernen elektronischen Kommunikationsmitteln vertraut machen wollen. Neben Vorträgen zu digitalen Themen können Bürgerinnen ihre Anliegen rund um das Thema Handy, Laptop, Tablet und Co. mit freiwillig engagierten Techniklotsinnen besprechen. Diese nehmen sich Zeit für die digitalen und technischen Anliegen und erarbeiten gemeinsam mit Nutzer*innen Lösungen auf eine einfache Art und Weise. Gerade die ältere Generation profitiert hier von einfachen und auf sie abgestimmten Erklärungsweisen der freiwillig Engagierten. Hierbei spielt es keine Rolle, ob man bereits Vorkenntnisse hat oder noch ganz am Anfang steht: man wird da abgeholt, wo man steht.

Gudrun Greger, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, weiß: Das unterstützte Engagement von Unternehmen mit Mitarbeiter*innen für das Gemeinwohl wird zukünftig weiter an Bedeutung gewinnen, da die demografischen Herausforderungen der Zukunft ein stärkeres Zusammenwachsen zwischen Wirtschaft und Gesellschaft unausweichlich machen. „Nur im Schulterschluss zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft wird es gelingen, die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft zu meistern.“

Wer Interesse an Corporate Volunteering hat und mehr darüber erfahren möchte, kann sich gerne im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Telefonnummer 09521-952825-0 oder per Mail unter mghhassfurt@kvhassberge.brk.de melden. Auch gibt es die Möglichkeit, bei der Woche des „Bürgerschaftlichen Engagements“ im September 2024 in den verschiedensten sozialen Projekten zu kooperieren.