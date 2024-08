Frühmittelalterspektakel vor den Toren Schweinfurts startet Anfang September

SCHONUNGEN – LKR. HAßBERGE – In wenigen Wochen heißt es wieder „Heija, die Wikinger kommen nach Schonungen“ und zwar bereits zum fünften Mal. Vom 6. bis 8. September werden weit über 100 Kämpfer, Gaukler, Musikanten, Geschichtenerzähler, Händler und Handwerksleute ihre Lager aufschlagen.

Mit dem Wikingerlager, einem eigenen Wikingerkinderdorf, dem Markt und einem Tavernenbereich mit zahlreichen originellen Speisen und Getränken bietet das Spektakel viel für Augen, Ohren und Nasen der Gäste.

Der Freitag ist dabei wieder Schnuppertag bei freiem Eintritt und reduziertem Programm. Für Samstag und Sonntag sind vergünstigte Tickets im Vorverkauf erhältlich. Im Zentrum des Spektakels steht das lebendige Wikingerdorf, in dem zahlreiche Wikinger und Wikingerinnen die großen und kleinen Besucher auf eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit entführen. Spektakuläre Schaukämpfe, Speer- und Axtwerfen und Wikingermutproben sind nur ein Teil des Programms. Außerdem erwarten die Besucher faszinierende Einblicke in die Waffenkunde und vorführende Handwerkskunst, die die Welt der Wikinger zum Leben erwecken.

Für Unterhaltung auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sorgen zwei Tage lang Musikanten (und Musikantinnen), mit den Gästen Schabernack treibende Gaukler und Barden, die für lachende Gesichter mit mittelalterlichem Liedgut sorgen. Wieder mit dabei, aber diesmal nicht allein, ist Gaukler Fridericus Rabarbarus, der gemeinsam mit seiner Partnerin Schwanhild als Feuerzirkus-Duo auftritt. Mit Jonglage, Akrobatik, Diabolo, Hula-Hoop und einer großen Portion Witz sowie viel Publikumsbeteiligung bieten sie ein fesselndes und unterhaltsames Programm. Zwischen Taverne und Dorf pendelnd treten die Künstler mitten im Publikum auf und schaffen mit dieser Nähe eine ganz eigene Atmosphäre.

Für Gäste, die gerne an den Marktständen stöbern, ist das Angebot vergrößert. Mehr Händler finden dieses Jahr den Weg nach Schonungen und bieten Kristalle, Edelsteine, Felle, Trinkhörner, Gewandungen, Kinderspielwaren, Amulette uvm. zum Verkauf. Traditionelle Handwerksvorführungen bieten den Besuchern einen Einblick in die Kunst längst vergessener Tätigkeiten. Eine Färberin zeigt, wie Stoffe durch natürliche Farbstoffe zu leuchtenden Farben gebracht werden. Ein Münzpräger demonstriert das kunstvolle Prägen von Münzen, wie es vor Jahrhunderten üblich war. Und ein Perlenmacher formt aus geschmolzenem Glas filigrane Perlen, die mit Geschick und Geduld entstehen. Diese Vorführungen lassen die Vergangenheit lebendig werden.

Wieder zu Gast ist auch die Falknerei der Grafen: Falkner Thomas von Strzemieczny begeistert seit vielen Jahren Menschen mit seinen Greifvögeln, klärt über Artenschutz und Naturschutz auf und beantwortet Fragen rund um die besondere Beziehung zwischen Mensch und Greifvogel. Welche Vögel in Schonungen dabei sein werden, erfahren Sie auf unserer Homepage.

Auch Bürgermeister Stefan Rottmann freut sich bereits auf das Wochenende. „Uns als Gemeinde mit vielen jungen Familien, die zum Teil erst nach Schonungen gezogen sind, ist es wichtig, dass das Wikingerspektakel vor allem für Familien ein tolles Angebot ist. Außerdem kommen Gäste weit über die Landkreisgrenzen hinaus an den Tagen nach Schonungen und lernen so unsere schöne Gemeinde kennen.“

Anfahrt und Parken

Für die Gäste stehen im Altort und im Gewerbegebiet Parkplätze zur Verfügung. Zur genaueren Orientierung lohnt sich ein Blick auf die Homepage. Das Veranstaltungsgelände ist vom Altort fußläufig nur wenige Meter entfernt. Die Parkplätze im Gewerbegebiet werden über einen Shuttleservice am Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr mit dem Veranstaltungsgelände verbunden. Die Nutzung ist kostenlos. Bestens erreichbar ist das Veranstaltungsgelände mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Bahnhof Schonungen und auch die Haltestelle für die Linie 71 der Stadtbusse sind in unmittelbarer Nähe. Auch per Fahrrad ist der Albanpark über den Mainradwanderweg sehr gut erschlossen. Auf jeden Fall lohnt sich der Weg nach Schonungen zum Platz zwischen Main und Steinach, denn es wird viel zu erleben sein an den drei Tagen. Das Programm verspricht ein Wochenende voller Staunen, Ausprobieren und Mitmachen. Kleine und große Wikingerfreunde können in die faszinierende Welt der mutigen Skandinavier eintauchen. Kurz gesagt: Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Vorverkauf

In Schonungen: Filiale der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Bachstraße 3; Brauereigasthof Ulrich Martin, Hausener Hauptstraße 5 (Ortsteil Hausen)

In Schweinfurt: Getränkemarkt Martin, Deutschhöfer Straße

Online im Ticketshop unter www.wikinger-spektakel.de

Eintritt

Freitag (Schnuppertag) – Eintritt frei

Samstag/Sonntag – Tagestickets: Kinder: Eintritt frei bis Schwertmaß 1,10 Meter Kinder ab Schwertmaß 1 Meter, unter 14 Jahre: 3 EUR Erwachsene: 7,50 EUR im Vorverkauf, 9,50 EUR an der Tageskasse Gewandete erhalten 1 EUR Rabatt Familien (2 Erwachsene plus 3 Kinder): 17 EUR im Vorverkauf, 20 EUR an der Tageskasse, jedes weitere Kind zahlt 2 EUR



Nur im Vorverkauf erhältliche Tickets:

Wochenendticket Erwachsene 13,00 EUR

Tagestickets Gruppen (mind. 4, max. 10 Personen): 6,00 EUR pro Person

Gewandete erhalten auch in diesem Jahr 1 EUR Rabatt auf den Eintritt. Sollten sie Tickets im Vorverkauf erworben haben, bekommen sie stattdessen einen Wertbon, der im Gastrobereich eingelöst werden kann.

Öffnungszeiten

Historisches Wikingerdorf: Freitag: 14–20 Uhr Samstag: 11–20 Uhr Sonntag: 11–18 Uhr

Markttreiben: Freitag: 14–22 Uhr Samstag: 11–22 Uhr Sonntag: 11–18 Uhr

Wikingerkinderdorf: Freitag: 14–19 Uhr Samstag: 11–19 Uhr Sonntag: 11–18 Uhr



Das ausführliche Programm und weitere Informationen finden Sie auch unter www.wikinger-spektakel.de sowie auf Facebook und Instagram.