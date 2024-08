Fünf besondere Comedians beim 5. Volkacher Kabarett Sommer: Olaf Schubert, Oti Schmelzer, Matthias Walz und Heißmann & Rassau

VOLKACH – Lachen, bis der Arzt kommt: Das Festival der guten Laune – wie der Volkacher Kabarett Sommer auch genannt wird – sorgt mit seinen Akteuren wieder für beste und lustige Unterhaltung auf dem Weinfestplatz.

Ob Olaf Schubert, Oti, der Schmelzer, Matthias Walz oder Heißmann & Rassau – sie alle starten bei der 5. Ausgabe des Volkacher Kabarett Sommers einen Angriff auf die Lachmuskeln und Zwerchfelle des Publikums. Mit hinter- und vordergründigem Humor, Witz, Charme und Sprachwitz wird das Publikum aufs Beste unterhalten und kann den Alltag für ein paar Stunden komplett vergessen.

Den Auftakt am 30. August machen Volker Heißmann und Martin Rassau mit ihrem neuen Tour-Programm „Lustbarkeiten“. Schlag auf Schlag geht es weiter mit Olaf Schubert am 31. August, Oti, der Schmelzer, am 1. September und Matthias Walz am 3. September. Die Jubiläumsausgabe wird wieder von der Comödie Fürth und der Stadt Volkach veranstaltet. Tickets gibt es online und vor Ort in der Touristinformation. Die Abendkasse öffnet an den Veranstaltungstagen um 18 Uhr direkt am Weinfestplatz.