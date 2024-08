Für die U19 des FC05 ist bald Saisonstart

SCHWEINFURT – Die U19 startet am Freitag mit einem Derby im Verbandspokal bei den Würzburger Kickers in die neue Saison. Wir haben uns vorab mit U19-Trainer Marcel Kühlinger unterhalten.

Hallo Marcel, wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung?

„Wir haben mit dem ausscheidenden 2005er Jahrgang natürlich viel Qualität aus der U19 abgegeben. Daher haben wir am Anfang natürlich etwas gebraucht, bis man gewisse Automatismen erkennen konnte. Mittlerweile ist schon vieles unserer Spielidee ersichtlich. Die Jungs ziehen gut mit und wollen sich stetig verbessern, daher sind wir mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.“

Was waren eure Schwerpunkte in der Vorbereitung?

„In der Vorbereitung ging es für uns darum als Team zusammenzuwachsen. Zum anderen darum körperlich topfit in die neue Saison zu starten. Zudem haben wir, wie bereits eben beschrieben, an einer gemeinsamen Spielidee gearbeitet.“

In dieser Saison wurden mit Nick Doktorczyk, Lauris Bausenwein, Spase Arsov und Emil Zorn mehrere „deiner Jungs“ in die erste Mannschaft hochgezogen. Nick und Lauris haben bereits viel Spielzeit erhalten, Lauris konnte sich sogar schon als Torschütze gegen Buchbach und als Vorlagengeber in Bamberg auszeichnen. Der neue Schweinfurter Weg, von dem du letztes Jahr gesprochen hast, scheint erste Früchte zu tragen…

„Da muss ich als allererstes mal die Jungs selbst loben. Den bisherigen Erfolg haben sie sich durch harte Arbeit erarbeitet. Natürlich freut es uns sehr, wenn Spieler nach der U19 so weit sind, dass sie auch in der Regionalliga Mannschaft eine echte Alternative sein können und dann der Trainer ihnen auch Chancen und Spielzeiten gibt. Dennoch ist es noch für alle ein weiter Weg und es gilt weiter hart zu arbeiten!“

Wie sieht euer Trainerteam aus?

„In unserem Trainerteam unterstützt mich in dieser Saison erneut der Kapitän der 1. Mannschaft Kristian Böhnlein als Co-Trainer. Als Torwarttrainer haben wir Leon Hartmann mit dabei.“

Ihr habt in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg in neue DFB-Nachwuchsliga gespielt, allerdings musstet ihr im späteren Saisonverlauf etwas federn lassen. Am Ende sprang dennoch ein respektabler vierter Platz heraus. Was sind die Ziele für diese Saison?

„Die Ziele bleiben für uns in der U19 natürlich immer gleich. Die Jungs bestmöglich auf den Herrenbereich vorzubereiten. Auch im letzten Jahr war es nie das Ziel mit aller Macht um den Aufstieg mitzuspielen. Wir sind grundsätzlich in der eingleisigen Bayernliga sehr gut aufgehoben. Wir hoffen natürlich auch aus dieser Mannschaft Spieler so zu entwickeln, dass sie nächstes oder übernächstes Jahr die Rolle einnehmen können, die beispielsweise Lauris oder Nick in dieser Saison bisher eingenommen haben.“