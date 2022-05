U17 mit zähem Derbysieg und dann Big-Points gegen Ansbach, mühelose U16, U15 schlägt Bardorf

SCHWEINFURT – Einen am Ende zwar verdienten, aber nicht souveränen Auswärtsdreier holte sich die Schnüdel-U17 bei der U16 Vertretung der Würzburger Kickers bereits am vergangenen Mittwoch. Danach gab es weitere postive Meldungen vom Schweinfurtr Fußball-Nachwuchs.

Zwar hatte die U17 über die gesamte Spielzeit ein Plus an Ballbesitz und Chancen, konnte aber durch fehlende Struktur im Angriffsspiel und viele falsche Entscheidungen nicht gänzlich überzeugen.

Nach erneutem Fehler im Spielaufbau mit anschließendem Ballverlust schalteten die Würzburger schnell um und konnten in der 15. Minute durch Cisse den 1:0 Führungstreffer erzielen.

Einen der wenigen gut zu Ende gespielten Angriffe leitete Arsov in der 33. Minute über die linke Seite auf Reuß ein, der sich im Strafraum behauptete und erneut auf Arsov an die Strafraumgrenze ablegen konnte. Dieser schloss direkt gegen die Laufrichtung des Würzburger Keepers Janda ab und ließ ihm keine Chance. So ging es mit 1:1 in die Pause.

Die Schweinfurter nahmen sich für die zweite Halbzeit ein anderes Auftreten vor und konnten bereits in der 43. Minute durch einen Späth-Kopfball nach Flanke aus dem rechten Halbfeld auf 1:2 stellen.

Im weiteren Verlauf hatten die Schnüdel das Spiel weitgehend im Griff und ließen defensiv kaum noch etwas zu. Das Offensiv-Spiel jedoch wirkte weiterhin recht wild.

So dauerte es bis in die hektische Schlussphase und die Nachspielzeit hinein, bis Metzger dem Würzburger Torwart an der linken Strafraumkante den Ball abnahm und überlegt auf den zweiten Pfosten flankte. Der eingelaufene Mix hatte dann keine Mühe um per Kopf das viel umjubelte 1:3 zu erzielen.

Fazit: Keiner schöner, aber erfolgreicher und für den Klassenerhalt in der Bayernliga eminent wichtiger Auswärtsdreier.

U17 Bayernliga:

Mittwoch, 27.04.2022, 18:30 Uhr

Kickers Würzburg U16 – 1. FC Schweinfurt 05 1:3

Aufstellung: Böhm, Späth, Bauer, Arens, Bausenwein (ab. 72. Metzger), Ronge, Erfani (ab. 51. Huber), Kraus (ab. 65. Mix), Mayr (ab. 65. Fronda), Arens, Arsov, Reuß (ab. 55. Barget)

Tore: 1:0 Huber (15.), 1:1 Arsov (33.), 1:2 Späth (43.), 1:3 Mix (80.+4)

Zuschauer: 60

Bigpoints für die Schnüdel-U17

So langsam bereinigt sich das durch viele Spielverlegungen arg verzerrte Tabellenbild in der U17 Bayernliga-Quali, und so konnte das Spiel gegen die Vertretung aus Ansbach durchaus zum Sechs Punkte Spiel erklärt werden.

Im vierten Spiel innerhalb der letzten zehn Tage nahmen die Schweinfurter das Heft des Handelns von Beginn an in die Hand, ohne in der Anfangsphase im letzten Drittel klare Möglichkeiten zu erspielen. Der Gast verteidigte tief und versuchte über schnelles Umschaltspiel und Standardsituationen zu Chancen zu kommen. Eine einstudierte Eckenvariante der Ansbacher führte dann in der 16. Minute durch Zuch zur etwas überraschenden 0:1 Führung der Ansbacher.

Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Schnüdel dann auch die Hektik aus dem eigenen Ballbesitz und kombinierten sich ein ums andere Mal auf den Flügeln bis zur Grundlinie und in den Strafraum, konnten aber keine der vielen Chancen für sich nutzen. So ging man zwar überlegen, aber noch ohne eigene Tore in die Halbzeitpause.

Positiv gestimmt und mit guter Struktur im Angriffsspiel gingen die Schweinfurter die zweite Halbzeit an. Ein Angriff nach dem anderen rollte vornehmlich über die Flügel auf das Tor der Ansbacher. Es dauerte allerdings bis zur 67. Minute ehe sich Arens ca. 20 Meter vor dem Tor aus halblinker Position das Spielgerät schnappte und sehenswert in den rechten Torwinkel zum hochverdienten Ausgleich zirkelte.

Die Gastgeber blieben weiter am Drücker und gingen auf das Siegtor, das erst kurz vor Schluss in der 79. Spielminute fallen sollte. Der eingewechselte Pflieger wurde per Steckpass in den 16er auf der rechten Seite freigespielt und legte nach innen auf den ebenfalls eingewechselten Ziegler der einmal annahm und dem Torwart mit seinem Abschluss ins lange Eck keine Chance ließ.

Die knappe Führung brachten die Schweinfurter dann mit Herz und Leidenschaft über die vierminütige Nachspielzeit und konnten so den verdienten Heimdreier fix machen.

Mit diesen eminent wichtigen drei Punkten haben die Schnüdel-U17 die Bayernliga-Qualifikation schon vor Augen und können am kommenden Sonntag beim Derby in Großbardorf den Deckel drauf machen.

U17 Bayernliga:

Samstag, 30.04.2022, 15:00 Uhr

1.FC Schweinfurt 05 – SpVgg Ansbach 2:1

Aufstellung: Böhm, Huber, Späth, Bauer (ab. 66 Pflieger), Bausenwein (ab 80. Metzger), Ronge, Kraus (ab. 75 Fronda), Mayr, Arens, Arsov, Reuß (ab 60. Ziegler)

Tore: 0:1 Zuch (16.), 1:1 Arens (67.), 2:1 Ziegler (79.)

Zuschauer: 40

Berichte: Lars Scheler

Schnüdel U16 siegt auswärts ohne große Mühe

Keine allzu große Mühe hatte die Schnüdel U16 bei ihren Gastspiel in Weißenburg. Auch wenn die Gastgeber versuchten, die Schweinfurter hoch anzulaufen, konnten sich die Schnüdel ohne große Probleme auf dem sehr schlechten – eines Landesliga Spiels eher unwürdigen Platzes – befreien und selbst immer wieder zu guten Aktionen kommen.

Die erste gute Chance für den Gast aus Schweinfurt hatte Fabio Rückert in der 7. Spielminute nach einer Freistoßflanke von Nathan Wirth. Leider machte dieser einen Haken Zuviel und verlor den Ball- ein Torschuss wäre die bessere Alternative gewesen.

In der 10. Spielminute machte es Jimmy Mangold besser und erzielte nach Vorlage von Luke Barget das verdiente 1:0 für den Gast aus Schweinfurt.

Nur zwei Minuten später hatte der Torschütze zum 1:0 auch das 2:0 auf dem Kopf, doch leider ging das Leder knapp am Tor vorbei.

Nach gut einer halben Stunde und Ecke für die Schnüdel war es erneut Jimmy Mangold der zum Abschluss kam, jedoch wurde sein Schuss gerade noch so von der Linie gekratzt.

In der 35. Spielminute dann der erste Schreckmoment für die Schweinfurter. Durch einen individuellen Fehler in der Abwehr hätten die Gastgeber fast den Ausgleich erzielen können, doch die Hereingabe konnten die Schnüdel gerade noch verteidigen.

Praktisch mit dem Pausenpfiff hätte durch das glänzend aufgelegte Duo Mangold / Barget das 2:0 fallen können, doch der Schuss von Jimmy Mangold nach Vorlage Luke Barget fand nur den Querbalken.

Die zweite Hälfte begann wie die erste, die Gastgeber versuchten weiterhin die Schnüdel hoch anzulaufen was ihnen nur mäßig gelang. Schweinfurt wiederum hatte das Spiel vollkommen im Griff, vergaß leider wie schon in Halbzeit eins das zweite Tor nachzulegen.

Dies sollte dann endlich aus Sicht der Schnüdel in der 57. Spielminute fallen. Erneut jubelte der Schweinfurter Torjäger Jimmy Mangold, der erneut von Luke Barget gekonnt in Szene gesetzt wurde.

Nun war mal der Gastgeber mit einer halb Chance an der Reihe – die erneut durch einen individuellen Fehler der Schnüdel resultierte – jedoch war die hereingabe etwas zu hoch für den Weißenburger Stürmer, so das der Ball vom Hinterkopf ins Aus ging.

Schweinfurt ließ in der Folgezeit keine Nebenwerten Chancen mehr zu , verpasste es aber frühzeitig den berühmten Deckel drauf zu machen.

Dies gelang ihnen dann in der 78. Spielminute durch Nathan Wirth, als Fabio Rückert von rechts in den Strafraum flankte, Lennard Schreiber den Ball unfreiwillig für Nathan Wirth auflegte.

In der letzten Spielminute hatten die Schweinfurter nach einer Ecke von Lennard Schreiber nochmal eine Chance das 4:0 zu erzielen, jedoch hätte Luke Barget den Ball für Ben Seifert durch lassen sollen.

Fazit: Das Ergebnis spricht für sich und hätte auch ohne den fehlenden spielerischen Glanz höher ausfallen müssen. Was die Schweinfurter in Weißenburg boten war eine an und für sich ansehnliche Leistung auf den bereits erwähnten katastrophalen Platz, der Fußballspielen nahezu unmöglich machte.

Aufstellung: Tor: Seidel L.( 63. Demling N. ) – Schreiber L., Markert L., Seifert B., Repp D., Sadiku R., Scheurer P., Rückert F., Wirth N., Mangold J., Barget L.

Ersatz: Demling N. – Hugo K.

Trainerteam: Hugo Dominic, Jochen Then

Nächstes Spiel: Heimspiel am 08.05.22 um 13:00 Uhr im Sachs Stadion gegen den ATSV Erlangen.

Bericht Jochen Then

Die U15 der Schnüdel kam durch Maro Müllers Goldenes Tor zu einem 1:0-Sieg im Derby gegen den TSV Großbardorf.

Hier der Bericht:

Spielbericht U15 – Bayernliga-Quali Nord

FC 05 Schweinfurt – TSV Großbardorf: 1:0 (1:0)

Innerhalb von fünf Tagen, trafen die jungen Schnüdel zum zweiten Mal auf den TSV Großbardorf. Am vergangenen Dienstag ging das Pokalgastspiel in Großbardorf noch unglücklich mit 0:1 verloren. Für das anstehende Ligaspiel hatte sich die Truppe von Marcel Kühlinger einen besseren Verlauf vorgenommen. Nach 70zig gespielten Minuten sollte dies auch so sein, jedoch war es bis zur letzten Sekunde spannend. Die Gäste aus dem Grabfeld erwischten den besseren Start in die Partie. Immer wieder kamen sie gefährlich vor das Tor der jungen Schnüdel, jedoch konnten die Großbardorfer auch beste Torchancen nicht verwerten. So waren es an diesem Tag die Schweinfurter, die kurz vor der Halbzeit den ersten und entscheidenden Treffer erzielten. Nach einer schönen Freistoßflanke von der halblinken Seite, köpfte Maro Müller diese zur umjubelten Halbzeitführung ein. Mit diesem etwas glücklichen Spielstand wurden dann auch die Seiten gewechselt.

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich dann ein ganz anderes Spiel. Mit der 1:0 Führung im Rücken standen die Schweinfurter etwas tiefer, wichen von ihrem Angriffspressing zurück und versuchten durch gefährliche, schnell vorgetragene Nadelstiche das 2:0 herbeizuführen. So hätte Maro Müller oder auch Helen Börner bei der ein oder anderen schön nach vorne getragenen Konterchance das zweite Tor erzielen müssen. Allerdings gingen die jungen Schnüdel in dieser Phase zu leichtfertig mit ihren guten Tormöglichkeiten um. Und so schöpften die Großbardorfer in der letzten Phase des Spiels noch einmal Mut und versuchten den Ausgleich zu erzielen. Jedoch sollte an diesem Tag das Glück auf der Seite der Gastgeber bleiben, denn in der 6-minütigen Nachspielzeit trafen die Gäste noch einmal die Unterkante der Latte und eine präzise Freistoßflanke fand zum Glück der Schweinfurter auch nicht ihr Ziel. So blieb es letztendlich beim 1:0 Sieg der Gastgeber, der vor allem die Niederlage nach guter Leistung unter der Woche revanchiert. Mit nun 13 Punkten aus 6 Spielen belegt man einen respektablen 3. Tabellenplatz in der Qualirunde zur Bayernliga Nord. Bei den verbleibenden zwei Spielen sollte das Ziel sein, diesen Tabellenplatz mit zwei Siegen zu festigen bzw. eventuell noch zu verbessern.

Aufstellung: Thein Y., Brater J., Arens X., Geiger L., Kram L., Eisend M., Pretscher L., Rödl V., Papst J., Schöpfel L., Müller M.

Einwechslungen: Koos O. (45. Min. für Kram L.), Börner H. (58. Min. für Papst J.), Volz A. (58. Min. für Schöpfel L.), Stumpf B. (70 Min. für Müller M.)

Tore: 1:0 Müller M. (31. Min.)