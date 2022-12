Wichtiger 1:0 Sieg der U19 bei einer Schlammschlacht in Weißenburg – und weitere Berichte!

WEISSENBURG / SCHWEINFURT – Die U19 des FC Schweinfurt 05 siegt völlig verdient mit 1:0 in Weißenburg. Allerdings wurden erneut zahlreiche Chancen vergeben.

Bereits in der zweiten Minute konnte Justin Ziegler freistehend den Ball aus fünf Meter Entfernung nur über das Tor köpfen. Zwei Minuten später lief Maurice Volz alleine auf den Torhüter der Heimelf zu, doch setzte den Schuss am Tor vorbei.

Nach elf Minuten lenkte Franz Arens dann einen schön getretenen Freistoß von Justus Ronge ins Tornetz. Die restlichen 80 Minuten waren durch den sehr tiefen Platz geprägt von Kampf und langen Bällen.

Immer wieder konnten die Schnüdel frei auf den Torhüter der Weißenburger zulaufen. Doch immer wieder das gleiche Bild: Der Ball wollte einfach nicht im Tor landen. Hinten ließ man wenig zu. Die einzigen zwei hochkarätigen Chance konnte Torhüter Fabio Böhm entschärfen.

So gewinnt man ein Spiel, welches deutlich höher ausgehen muss, auswärts in Weißenburg völlig verdient mit 1:0. Zur Halbzeit nach 15 der 30 Saisonpartien belegt die U19 in der Bayernliga dennoch weiter einen Abstiegsplatz. Und es geht weiter in diesem Jahr: An den kommenden beiden Samstagen zunächst beim Jahn in Regensburg und dann zuhause gegen Memmingen. Der Tweite und der Vierte sind die nächsten gegner…

U17 mit Sieg und Niederlage in der Fremde

Im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch holte die U17 den erwarteten Sieg gegen die noch sieglosen Don Bosco-Kicker. Allerdings tat man sich gegen tief und kompakt stehende Bamberger lange schwer und ging mit einem Dreierpack innerhalb von 7 Minuten auch völlig verdient in die Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel noch einseitiger zugunsten der Schnüdel, doch auch der Schlendrian bei der Chancenverwertung schlich sich ein. Die überforderten Bamberger kamen selbst nie gefährlich vors Schweinfurter Tor und legten gar den Gästen auch selbst einige Chancen auf. Doch es konnte bis zum Abpfiff keine einzige Torchance mehr genutzt werden. So wurde aus einem locker möglichen zweistelligen Ergebnis ein zwar verdienter, aber letztlich zu niedriger Sieg gegen den Tabellenvorletzten.

Am Samstag reisten die Schnüdel 300 km nach Haching zum ersten Rückrundenspiel. Man rechnete sich hier durchaus etwas Zählbares aus, da das erste Spiel hier unnötig verloren wurde. Leider wiederholten sich die Ereignisse. Zudem mussten die Schnüdel durch den kurzfristigen Ausfall von allen 3 möglichen Torhütern einen Feldspieler ins Tor stellen. Die erste halbe Stunde neutralisierten sich beide Teams auf dem Kunstrasenplatz des Alpenbauer-Sportparks zu Unterhaching weitestgehend und außer jeweils einer Kopfballmöglichkeit auf beiden Seiten wurden keine nennenswerten Torchancen herausgespielt. Die überwiegend langen Bälle der Heimelf konnten stets von den Schnüdeln abgeräumt werden und aus dem Spiel heraus kamen die Hachinger nicht an der Schnüdel-Abwehr vorbei. Nach einer halben Stunde allerdings der Dosenöffner für Haching: ein zu kurzer Rückpass von Außen direkt in die Füsse des Hachinger Stürmers brachte das 1:0 für die SpVgg Unterhaching.

Das 2:0 direkt im Anschluss nach einer Ecke, als ein Hachinger Stürmer schneller schaltete als die Schweinfurter und den Ball ins Tor köpfte. Nach der Pause legten die Schnüdel mit Wut im Bauch auch sofort aggressiv los und hätten Sekunden nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer erzielen müssen – taten es aber leider nicht, da man Heimtorwart hängen blieb. In der Folge erspielten sich die Gäste zahlreiche Chancen, konnte diese aber nicht konsequent in einen Torerfolg ummünzen. So war es wieder eine Standardsituation nach einem äußerst zweifelhaften Freistoß: den direkt von der Seite des Strafraums getretene Schuss konnte der Schweinfurter Ausfhilfskeeper nicht festhalten und der Haching-Stürmer staubte ab – 3:0 statt Anschluss. Doch die Schnüdel gaben sich nicht auf und belohnten sich auch kurze Zeit später mit einem schön herausgespielten Angriff zum 3:1 Anschluss. In der Folge rannten die Gäste allerdings vergeblich an, so dass es am Ende bei der Niederlage blieb.

Fazit: Vielleicht hätte man sich mit mehr Toren und dem Selbstbewusstsein im Rücken unter der Woche in Bamberg auch das letzte Quäntchen Konsequenz für Haching geholt und statt 3 vielleicht 4 oder 6 Punkte aus beiden Spielen holen können – hat man aber nicht. So haben die Schnüdel zwar ihre Pflichtaufgabe in Bamberg erfüllt, aber bei einem stärkeren Gegner zeigte sich wieder, dass eine mehr oder weniger verschlafene erste Hälfte schwer zu kitten ist, auch wenn die Schnüdel in der zweiten Hälfte im Münchner Vorort das Spielgeschehen dominierten und die klar bessere Mannschaft waren. Aus dem Spiel heraus hatten die Hachinger keine Torchance, da die Schnüdel diese zu unterbinden wussten. Mit der Einstellung der zweiten Halbzeit kann man gegen die Greuther Fürth im letzten Spiel 2022 am Donnerstag sicher erfolgreich das Jahr beenden. Die Schnüdel sollten allerdings gewarnt sein: Nach Trainerrauswurf haben die Greuther am Wochenende ihr erstes Spiel gleich gewonnen und gehen sicher mit Mut und Spielwitz in das Sachs–Stadion. Es ist daher volle Konzentration über 80 Minuten gefordert!

U17 Bayernliga

Mittwoch, 30.11.2022, 19 Uhr, Rudi-Ziegler-Sportanlage Bamberg

DJK Don Bosco Bamberg – 1. FC Schweinfurt 05 0:3 (0:3)

Samstag, 03.12.2022, 15:30 Uhr, Alpenbauer-Sportpark Unterhaching

SpVgg Unterhaching U16 – 1. FC Schweinfurt 05 3:1 (2:0)

Aufstellung Don Bosco: Schnös – Sadiku, Djalek (73. Selinka), Markert, Repp – Scheurer, Kalandia, Wirth (73. Mahmoud), Ritter (57. Müller) – Schusser (67. Gensichen), Mangold (67. Mützel)

Tore: 0:1 Mangold (28.), 0:2 Mangold (32.), 0:3 Wirth (35.)

Zuschauer: 50

Aufstellung Haching: Mahmoud – Sadiku (66. Mützel), Djalek, Markert, Repp (76. Selinka) – Scheurer, Kalandia, Wirth (66. Gensichen), Ritter – Schusser, Mangold

Tore: 1:0 Schmutzer (31.), 2:0 Hanselmann (34.), 3:0 Leger (56.), 3:1 Kalandia (62.)

Zuschauer: 25

Trainer: Thorsten Reck

Co-Trainer: Joachim Then

Bericht: Christian Djalek

Ein 0:0 der besseren Art

Ein 0:0 der besseren Sorte bekamen die Zuschauer am vergangenen Wochenende beim U16 Landesligaspiel zwischen dem FC 05 Schweinfurt und dem SSV Jahn Regensburg zu sehen. Bei kühlen Temperaturen entwickelte sich ein sehr ansehnliches Jugendspiel auf dem Kunstrasenplatz. Nach der zuletzt deutlichen Heimniederlage gegen Eintracht Bamberg stellte Coach Thomas Gißibl sein Team auf mehreren Positionen um. Auch die Herangehensweise war gegen die spielstarken Gäste eine deutlich defensivere.

So sollte aus der defensiveren Grundordnung immer wieder über die schnellen Offensivkräfte Gensichen, Mützel und Müller für Gefahr gesorgt werden. Dies gelang in der 15 Spielminute auch hervorragend. Tim Gensichen setzte sich über die rechte Angriffsseite durch, hätte eventuell den zu weit vor seinem Tor postierten Gästekeeper mit einem Fernschuss überraschen könnnen, zog es aber vor, bis zur Grundlinie zu gehen. Von dort legte er mustergültig auf Nuno Mützel, der jedoch die Hereingabe zur Überraschung aller FC-Fans unbedränkt an den linken Pfosten setzte. In der Folgezeit das gleiche Bild. Durch gute Defensivarbeit ließen die Schweinfurter die Regensburger nicht zur Geltung kommen und setzten immer wieder durch geschickte Konter das ein oder andere Ausrufezeichen.

Mit einem 0:0 wurden nach 40 Minuten die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Die taktisch gut eingestellten Gastgeber wichen nicht von ihrer Vorgabe ab. So taten sich auch in der Folgezeit die Gäste schwer, nennenswerte Tormöglichkeiten herauszuspielen. Der Abnutzungskampf ging über die gesamte zweite Halbzeit so weiter. In der 60. Spielminute dann die größte Chance für die Schweinfurter. Nach einem schönen Angriff zog Tim Gensichen von links in den Strafraum und wurde von seinem Regensburger Gegenspieler regelwidrig von den Beinen geholt. Der sehr gut leitende Schiedsrichter entschied folgerichtig sofort auf Strafstoß. Aber leider, wie in der Vorwoche, wurde diese gute Chance wieder nicht genutzt. Der Gefoulte trat selbst an und fand seinen Meister im Regensburger Torwart, der den schwach geschossenen Elfmeter parieren konnte.

Nach dieser Szene erhöhten die Gäste noch einmal die Schlagzahl. Immer wieder versuchten sie über ihre schnellen Außenspieler sich bis zur Grundlinie durchzuspielen, um dann mit scharfen Hereingaben für Torgefahr zu sorgen. In der ein oder anderen Situation gelang ihnen dies auch, jedoch fanden sie immer wieder ihren Meister im stark spielenden FC-Keeper Konstantin Duhai.

Die letzte Großchance dieses spannenden Matches erspielten sich dann die Schweinfurter. Nuno Mützel stetzte sich in der Nachspielzeit schön über die linke Seite durch, frei vor dem Tor der Gäste, entschied er sich für einen Abschluss ins kurze Eck. Jedoch ging der Abschluss aus ca. 8 Meter Mittelstürmerposition knapp am linken Pfosten vorbei. So blieb es letztendlich beim 0:0 nach 80 Minuten, auch wenn bei besserer Chancenauswertung der jungen Schnüdel drei Punkte nicht unverdient gewesen wären.

Die verlorenen Punkte können am kommenden Sonntag beim Gastspiel in Fürth wieder eingefahren werden. Bei der Quelle trifft man auf einen Gegner, der aktuell Punktgleich mit den Schweinfurtern in der Tabelle gelistet wird. Es gilt jetzt endlich mal die gezeigte Leistung aus dem Regensburg-Spiel erneut abzurufen, dann sollte auch ein Auswärtssieg zum Jahresabschluss nicht unmöglich sein.

U16 – Landesliga Bayern Nord: FC 05 Schweinfurt – SSV Jahn Regensburg: 0:0

Aufstellung: Duhai K., Stumpf B., Brater J., Koos O., Volz A., Mützel N., Breitenbach F., Neubert E., Pretscher L., Gensichen T., Müller M.,

Einwechslungen: Papst J. (67. Min. für Breitenbach F.), Rödl V. (77. Min. für Neubert E.), Solomakha D. (80. Min. Pretscher L.)

Tore: Fehlanzeige