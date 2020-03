Die FT Schweinfurt 3 zieht Bilanz: „Wir sind doch alle SchÃ¶nwetterfuÃŸballer!“

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Die Freien Turner Schweinfurt 3 überwintern als Tabellenvierter der Schweinfurter Fußball-A-Klasse 4. Das umgruppierte Team ist eine der Überraschungen und schaffte es vor allem als einzige Mannschaft, den souveränen Tabellenführer SG Untertheres/ Ottendorf/ Buch nicht gewinnen zu lassen.

FTS-Spieler Stefan Danilischin, der bei 14 Einsätzen zwei Tore erzielte, und zwar beim 5:3 gegen Fortuna 96 Schweinfurt und beim 3:2 gegen Pfaffendorf/ Gemeinfeld, stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info.

An dieser Stelle aber veröffentlichen wir nicht die Hauptfragen, sondern die fünf Bonusfragen mit Antworten. Alles andere kann man auf www.anpfiff.info nachlesen.

Diese Saison scheint der FC Bayern München nicht dominieren zu können und trennte sich im Herbst von Trainer Niko Kovac. Wie beurteilen Sie das Geschehen in der Bundesliga?

Stefan Danilischin: Ich als Bayern-Fan habe natürlich jedes Spiel in dieser Saison der Bayern mitverfolgt. Leider musste Kovac gehen, doch unter Flick läuft tatsächlich vieles besser. Ich wünsche mir einen guten Konkurrenzkampf bis zum Saisonende. Natürlich werden die Bayern das Rennnen machen.

Im Profifußball gibt´s seit einiger Zeit den Video Assistant Referee. Würden Sie sich den auch in Ihrer Liga wünschen? Und fällt Ihnen spontan eine Entscheidung der letzten Monate ein, die man damit korrigieren hätte können?

Stefan Danilischin: Nein, in den Amateurligen gehört keine Technik wie der VAR rein. Das würde alles zerstören.

Im Sommer 2020 findet die Europameisterschaft in gleich mehreren Ländern statt. Schafft es Jogi Löws Truppe nach London zu den Finals? Was ist drin für Deutschland? Sogar der Titel? Und müssen Mats Hummels und Thomas Müller zurück ins Nationalteam?

Stefan Danilischin: Mats und Thomas müssen wieder rein. In jeder Mannschaft ist es wichtig einen guten Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern geben. Für mich gehören beide wieder rein. Ich sehe die Chancen gut, da wir bisher immer eine gute Turniermannschaft waren. (bis auf ein paar Ausnahmen)

Zurück zu Ihrer Mannschaft: Eine erfolgreiche Saison würden die meisten Jungs sicher mit einer Abschlussreise auf Malle feiern wollen. Sind Sie dabei oder schlagen Sie einen anderen Ort vor?

Stefan Danilischin: Natürlich wäre ich dabei. Ich denke, ich wäre der erste im Flieger…

Mal angenommen, der Verband würde eine Winterrunde im Freien einführen mit Fußball auf Schnee, Eis oder im Matsch: Welcher Ihrer Spieler könnte sich da besonders auszeichnen und warum?

Stefan Danilischin: Ich denke keiner, da alle Schönwetterfußballer sind…