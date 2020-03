Die kÃ¼nftigen Fusionsvereine starten zuhause: Dingolshausen und RÃ¼gshofen testeten gegeneinander

Teilen Facebook

DINGOLSHAUSEN / RÜGSHOFEN – Am Sonntag, wenn Dingolshausens amtierender Bürgermeister Lothar Zachmann gerne Schweinfurter Landrat werden möchte und Thorsten Wozniak den zu Gerolzhofen gehörenden Stadtteil Rügshofen durch seine Wiederwahl weiter regieren will, dann starten die Fußballteams aus den beiden Orten mit interessanten Heimspielen in die Restserie der Schweinfurter A-Klasse 2. Nach der Saison fusionieren FV und SV dann.

Timo Geißler, der bereits für beide Vereine spielte und der aktuell für die SG Oberschwarzach/ Wiebelsberg überwiegend in der Bezirksliga aufläuft, wird denn neuer Coach. Die neue SG Dingolshausen/ Rügshofen unterstützt Sven Galka als zweiter Trainer. Doch erstmal zur Gegenwart.

Dingolshausen erwartet als Tabellenfünfter mit seinen 27 Punkten die SG Ebrach/ Großgressingen, den Vierten, den man überholen könnte. Rügshofern kickt gegen die SG Frankenwinheim/ Schallfeld, die mit einem Sieg zu Tabellenführer SG Sulzheim/ Alitzheim aufschließen könnte. Für FV-Trainer Robert Rijnbeek ist nach der Runde dann genauso Schluss wie für SV-Coach Stefan Scheidl.

anpfiff.info beleuchtet die Situation der beiden Teams aus dem Gerolzhöfer Umland, schaut auf die Hinspiele zurück (oder genauer: das Hinspiel) und wirft einen Blick auf die Vorbereitungsphase der vier am Sonntag beteiligten Mannschaften:

FV Dingolshausen – SG Ebrach/ Großgressingen

Kurioser Weise trafen sich beide Mannschaften erst Anfang November und damit kurz vor der Winterpause. In Ebrach hieß es nach 90 Minuten 2:2, wobei die Gäste durch Christian Götz und Lukas Maul mit 2:0 führten, Maul sogar psychologisch wertvoll in der 44. Minute den zweiten Treffer erzielte. Doch noch vor der pause schlugen die Hausherren postwendend durch Youssef Hadfaoui zurück und kamen rund zehn Minuten vor dem Abpfiff Heiko Rammig noch zum Ausgleich – in Überzahl, weil Lukas Maul zehn Minuten nach Wiederanpfiff der zweiten Halbzeit die Gelb-Rote Karte sah.

