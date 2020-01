Die SG Frankenwinheim/ Schallfeld zieht Bilanz: „Denn es ist noch Luft nach oben!“

Teilen Facebook

FRANKENWINHEIM / SCHALLFELD – Die SG Frankenwinheim/ Schallfeld belegt zur Winterpause Rang zwei der Schweinfurter A-Klasse 2. Der Kreisklassen-Absteiger hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer SG Sulzheim/ Alitzheim, allerdings aber auch zwei Partien weniger ausgetragen. Der sofortige Wiederaufstieg scheint also durchaus möglich zu sein.

Trainer Michael Markert stellte sich den Pausenfragen von anpfiff.info. Und die Bonusfragen beantwortete Spieler und Funktionär Thomas Kunzmann.

Herr Markert, haben Sie das mit Freude registriert, als am letzten regulären Spieltag die Sulzheimer deutlich zuhause gegen Langheim verloren?

Michael Markert: Nein nicht unbedingt, da ich der Meinung bin, dass man sich auf sich selbst konzentrieren sollte. Deshalb habe ich es emotionslos hingenommen.

Für Ihr Team war schon am vierten Tag des Novembers das Spieljahr herum. Es folgen viereinhalb Monate Winterpause. Ist das nicht ein bisschen viel?

Michael Markert: Was soll ich sagen, ich weiß nicht, warum man das so plant…

Ihre letzten drei eigenen Partien gewannen Sie allesamt mit zusammen 16:1 Toren. Hätten Sie gerne noch zwei, drei Wochen weiter gekickt?

Michael Markert: Klar hätten wir gerne noch ein paar Spiele bestritten, Aber naja, siehe vorherige Frage und Antwort….

Im Sommer 2020 findet die Europameisterschaft in gleich mehreren Ländern statt. Schafft es Jogi Löws Truppe nach London zu den Finals? Was ist drin für Deutschland? Sogar der Titel? Und müssen Mats Hummels und Thomas Müller zurück ins Nationalteam?

Die Gruppe mit Frankreich und Portugal ist natürlich eine harte Nummer. Deutschland kann weit kommen, wenn Jogi Löw es schafft, die Abwehr zu stabilisieren. Für den Titel reicht es glaub ich nicht. Ich hätte mir da noch eine Hintertür aufgelassen, falls Süle nicht rechtzeitig fit wird. Braucht Löw gute Alternativen, eine sehr starke wäre Mats Hummels.