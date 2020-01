Die SG SchÃ¶nbach zieht Bilanz: „Ich gebe uns leider nur eine ehrliche 3!“

Teilen Facebook

SIEGENDORF – Die SG Schönbach/ Siegendorf überwintert als Tabellen-Zehnter in der Fußball-A-Klasse Schweinfurt 2. Nur zehn gesammelte Punkte nach 14 Partien bedeuten, dass der Vorsprung zu Schlusslicht Unterspiesheim 2 gerade einmal drei Zähler beträgt. Für 2020 ist also noch Abstiegsgefahr angesagt.

Trainer Friedrich Kern stellte sich den Fragen von anpfiff.info zur Winterpause.

Herr Kern, waren Sie angesichts der vier Niederlagen am Ende mit zusammen 30 Gegentoren, mehr als sieben also im Schnitt, froh, als Mitte November das Spieljahr endete?

Friedrich Kern: Im November war die Luft raus und die Akkus leer. Es wurde Zeit, dass die Winterpause begann.

Sie kasierten bereits drei Mal neun Gegentore. Fast möchte man meinen, Ihre Defensive ist nicht tauglich für die A-Klasse!?

Friedrich Kern: In diesen drei Spielen waren wir auch nicht A-Klassen tauglich. Viele andere Spiele haben gezeigt, dass wir defensiv mehr als mithalten können. Hierzu muss aber alles passen und alle müssen da sein.

Sie starten ins neue Jahr mit der Partie bei Wiesentheid 2. Das Hinspiel zuhause gewannen Sie am grünen Tisch, auf dem Rasen unterlagen Sie mit 0:8. So gesehen sind Sie eigentlich Letzter. Wie wollen Sie denn den Abstieg verhindern?

Friedrich Kern: Das Ziel „Abstieg verhindern“ ist nur möglich, wenn alle mitziehen, sich am Training beteiligen, neben dem Platz Ruhe bewahren und Sonntag mit der richtigen Einstellung auf dem Platz stehen.

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie würden Sie die bisherige Runde bewerten? Warum hat sich Ihr Team gerade diese Note verdient?

Friedrich Kern: Insgesamt gebe ich uns eine leider eine ehrliche 3. Das Potential für eine gute Rückrunde ist in jedem Fall vorhanden! Es wäre toll, wenn wir dies abrufen können.